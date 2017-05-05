KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen programda enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Özlem Özlük Erol, katılımcılara el hijyeni hakkında bilgi verdi.

Erol, burada yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün 2005 yılından bu yana “Ellerini temizle: hayat kurtar” sloganıyla el hijyeni konusunda özellikle sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik programlar düzenlediğini söyledi.

Böylelikle hastane enfeksiyonlarını engellemeyi amaçladıklarını belirten Erol, “Günümüzde hastane enfeksiyonlarının hızla yayılma nedeni olarak özellikle sağlık çalışanlarının ve temizlik elemanlarının her uygulamadan önce ve sonra uygun bir şekilde ellerini yıkamamaları gösterilmektedir. Sadece su ile istenen hijyen sağlanamaz. Sabunların katı ve sıvı etkileri farklı değildir. El antiseptiği el hijyeni sağlamak için kullanılır. Hasta ile temas öncesinde, vücut sıvılarıyla temas sonrasında, hasta ile temas sonrasında, hasta çevresindeki yüzeylerle temas sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.” diye konuştu.

Eğitimin sonunda katılımcılara Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen rozetler dağıtıldı.