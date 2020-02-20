5. Uluslararası Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi başladı
NEVŞEHİR (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesince düzenlenen "5. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi" Nevşehir'de başladı.
Ortahisar beldesinde bulunan bir otelin konferans salonundaki kongrede, tıbbi genetik alanında çalışma yapan bilim insanları bir araya geldi.
Tıbbi genetik alanında dünyada gelinen son durumun ele alındığı, yeni fikirlerin tartışıldığı kongrede çeşitli sunumlar yapıldı.
ERÜ Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Münis Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genetik bilimcilerin Türkiye'nin bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek kongrede meslektaşlar arasında bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.
Kongrenin Türk bilimi adına önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Dündar, şöyle devam etti:
"Çünkü genetik bilimi, çağımızda yükselen bir değer. Buna ayak uydurabilme kabiliyetini ortaya koymak bir ülkenin gelişme potansiyelini de yansıtır. Önemli bilim insanlarını konuk ettiğimiz kongrede, fikirler ve yeni gelişmeler tartışılıyor. Hem usta çırak eğitiminin hem de son bilimsel gelişmelerin konuşulduğu bir platform oluşturuldu. Sağlıklı toplum için doğru tanı ve tedavi için genetik biliminin kaçınılmaz bir çalışması söz konusu. Çalışmalarımızla koruyucu hekimlik noktasında önemli bir veri sunmuş oluyoruz."
Kongre 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.
-
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama:
-
Gazeteci Mahmut Sabah, mezarı başında anıldı
-
Mihalıççık'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
-
Yaralı bulunan şahin tedavi edilecek
-
Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi
-
Kayserispor, fikstür avantajını puana dönüştürmek amacında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.