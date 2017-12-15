5 yaşında 10 ameliyat geçirdi

Doğuştan bel altı, diz kapakları, parmakları ve eklem yerlerindeki rahatsızlığından dolayı 10 kez ameliyat edilen Emir Asaf Malaz, geçirdiği zor günlerin ardından eğitimine de devam ediyor.

Yürümekte zorlanan ve 11’inci ameliyatı için gün sayan Emir, kendisine en çok destekte bulunan ailesi ve öğretmenleriyle birlikte eğitim gördüğü anaokulunda arkadaşlarıyla beraber doğum günü kutlayarak pastasını kesti.

Onikişubat Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Emir’in doğum gününe katılarak mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirterek, “Oldukça hırslı, oldukça çalışkan bir öğrenci, biz ona yeni yaşında mutluluklar diliyoruz. İnşallah sağlığına da kısa sürede kavuşur” dedi.

Emir’in babası Hikmet Malaz ise, “Oğlumla gurur duyuyorum. Onun rahatsızlığı bel altı, diz kapakları ve kalça çıkıklığı. Emir 10 kere ameliyat geçirdi, 15 tatilde bir ameliyatı daha var ve 11’inci ameliyatını olacak. Doğuştan parmakları yapışıktı ve diz kapakları hareket etmiyordu, bunlardan ameliyat oldu. İnşallah iyiye doğru gidiyor yürüteç yardımıyla yürümeye çalışıyor” diye konuştu.

Emir’in doğum gününde gözyaşlarını tutamayan anne Saadet Malaz ise, “Oğlum yürüdüğü için geçmişe göre şu anda çok iyi ve kalem tutması ve okula geldiği için kendisi de bizlerde çok mutluyuz. Günden güne çok daha iyi oluyor, yürüdüğünü tam idrak edemiyor ve yürümeyi çok istiyor. Kardeşiyle birlikte güzel şeyler hayal ediyor” diye konuştu.

“Emir’in en güze özelliği çok iradeli ve çok mücadeleci bir çocuk olmasıdır” diyen Emir’in öğretmeni Mürüvvet Karakuyu Gitmiş de, “Emir benim özel bir öğrencim, bütün arkadaşları da onun özel olduğunun farkındalar. Emir, sınıfımıza ilk geldiğinde beni çok mutlu etti, böyle bir öğrenciyle 1 yıl geçirmek bir öğretmen için ayrı bir mutluluktur. Emir’in en güzel özelliği çok iradeli ve mücadeleci bir çocuk olmasıdır. Kesinlikle pes etmiyor ve asla yardım kabul etmiyor her işini kendisi yapıyor. Anne ve babasına da çok teşekkür ediyorum, onlar sabah bırakıp öğleyin gelip Emir’i okuldan alıyorlar” dedi.

Halil Koyun