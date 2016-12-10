50 bin dolar veya avro bozdurana ehliyet kursu bedava

– Sivas’ta, 50 bin dolar ya da avro bozdurup makbuzunu getirenlere Trafik-Der tarafından başlatılan kampanya kapsamında ücretsiz ehliyet kursu verilecek

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Sürücü Kursları Trafik Bilinci Oluşturma ve Geliştirme Derneği (Trafik-Der) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “döviz bozdurma” çağrısı üzerine başlatılan kampanya kapsamında, 50 bin dolar ya da avro bozduran kişi, ehliyet kursuna bedava gidebilecek.

Trafik-Der Başkanı Mustafa Er, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ciddi bir dönemden geçtiğini söyledi.

Ülkenin birçok sorunla baş ederken bir de olumsuz ekonomik şartlarla uğraştığına dikkati çeken Er, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı döviz bozdurma kampanyasına biz de katılmak istedik. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun mantığı ile Trafik-Der olarak, 50 bin dolar veya avro bozdurana kurs ücreti ödemeksizin ehliyeti hediye olarak vermek istiyoruz. İlden veya ilçelerden döviz bozdurma belgesini derneğimize getiren kişiler, kurs ücreti ödemeden tam eğitimlerini ve ehliyetlerini alacaklardır.” dedi.

Er, kampanyanın bir ay boyunca devam edeceğini belirtti.