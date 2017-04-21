50 milyon kişinin kimlik bilgileri hala tehlikede

Esas, 2009 yılındaki bilgilerin halen çekilebildiğini ve bunun yeni bilgilerin de çekilebileceği anlamı taşıyabileceğini belirterek, “Bütün Türkiye’nin kimlik bilgilerini birkaç kötü insan çalıp, internet üzerinden bütün dünya ile paylaşmıştı. Buna hemen hemen isteyen cümbür cemaat ulaşabiliyordu. Tabi yıllar geçtikten daha sonra siteler engellendi, DNS problemleri oluşturup bunları öbür yerlere yönlendirdiler. Devlet daha da olayı yükseltip siteleri komple kapattırdı. Şu lahza bu bilgilere erişilebilen hiçbir site değil. Fakat devletin kendi sistemi üzerinden bu bilgilere ulaşılabiliyor. Bizim yaptığımız şöyle, ben ve ekip arkadaşlarım birlikte denedik, devletin kendi sistemi üzerinden bu verileri çekebildik. Verileri çekebilmişken bu yeni verileri de çekebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Bilgileri hiçbir şekilde kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını kaydeden Esas, devlet yetkililerinin kendileriyle iletişime geçmesi halinde bunu nasıl yaptıklarını anlatacaklarını, açığın böylelikle kapatılabileceğini söyledi.

Bu cins verilerin dolandırıcılar için bulunmaz fırsat olacağını da dile getiren Esas, “Dolandırıcılar için bu çok hoş bir şey. Tabi biz bunu fena bir amaç için yapmadık. Yalnızca test ettik. Olacağından belli değildik. Oldu ve şu da olabilir, biz bunu yaptıysak bu yılın sistemini de ele geçirebiliriz. Yani bu yılın verilerini de indirebiliriz. Biz yalnızca ona odaklandık ve başardık. Benzer işlemi bu yıla yaparsak aynısının olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Kendilerine birçok yurt dışı kaynaklı maillerin geldiğini de söyleyen Temel, “Bir konu vardi fakat üçümüze de benzer anda aynı mail geldi. Önce önemsemedik, sonra araştırdık. İçinde yurt dışı kaynaklı devlete ait kurumlarda var. Bugüne değin hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmadım, paylaşmayacağım da. Fakat bu data devletin işine yarayacağı için bu bilgiyi sadece devletin yetkilileri bizimle iletişime geçerse onlarla paylaşacağız. Onun açık havada hiç kimseye bilgi vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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