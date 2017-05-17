19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dahilinde Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem spor festivali “Falcon Fest”, Şahinkaya Kanyonu’nda yapılıyor. Bu kapsamda İngiliz sporcu Jediah Doohan, 100 saat sürecek “Dünya ip üstünde en uzun süre kalma” rekor denemesine başlamıştı. Doohan rekor denemesinin yarısı olan 50 saati ipin üzerinde geçirdi. Doohan 90 saat ile diğer bir sporcuda olan rekoru kırmayı hedefliyor.

Kanyonda 17-19 Mayıs tarihlerinde base jump (serbest atlayış), slackline ve highline (yüksekte ip üstünde yürüme), kaya tırmanışı, kano ile paramotor gibi 5 extrem branşlarında faaliyetler düzenlenecek.

Festival hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, “Burası daha önceden keşfedilmemiş, su altında kalan bir vadiydi. Suyun sıradan derinliği 80 metre civarında. Dağın en tepesi de suyun 415 metre yukarısında. Bu bölge daha önceden ilkel teknelerle yolculuk yapılan bir yerdi. 2014 yılından beri buraya öbür projeler uyguladık. STK’lardan görüşler aldık. Spor federasyonlarına yazı yazarak bilgiler aldık. Sonradan da buradaki spor potansiyelini keşfettik. Belediyede burayla ilgili bir kurum oluşturduk. Burada yapacağımız festivalin adını Falcon Fest koyduk. Falcon, şahin seslenmek. Bu zirvelerde şahin yuvası olduğu için adına bunu verdik. Bunun için yaklaşık 4 aydır çalışıyoruz. Türkiye rekortmeni Cengiz Koçak bize muavin oldu” dedi.

“50 saattir ip üstünde yaşıyor”

Rekorun yarısının tamamladığını hatırlatan Arlı, “Bu yıl 11 extrem spor dalı yapmayı düşünmüştük. Bu yıl bunun 5 tanesini yapabildik. İlerleyen yıllarda daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Bugün yapacağımız etkinliklerde 19 ülkeden gelen 19 sporcu, zirveden paraşütsüz atlayacak. Sonra paraşütünü açacak. Base jump yapacaklar. 19 sporcu 3’er dakika arayla suda yaptığımız platformun üstüne atlayacak. Dağ tırmanıcıları dağa tırmanmaya başladı. Sudan 200 metre yukarıda yaşayarak dünya rekoru denemesi yapan yabancı uyruklu bir sporcumuz var. şimdi 50 saattir ip üstünde yaşıyor. 100 saati tamamlamaya çalışıyor. İp üzerinde kendi yaptığı hamakta kalıyor. Yelkenciler davet yapacaklar. Paramotorcular da gösteriler yapacak. Bunu ilerleyen yıllarda geniş katılımlı ve daha pozitif spor dalıyla yapmayı düşünüyoruz. Toplam 19 öbür ülkeden 25 yabancı sporcu katıldı. Yerli sporcularla birlikte toplamda 100 sporcu festivalde marifetlerini sergileyecek” diye konuştu.

Şenlik çeşitli etkinliklerle 3 gün devam edecek.