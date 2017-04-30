50 yıldır bakıra şekil veriyor

Kayseri’de 50 senedir bakırcılık yapan Ömer Tüfekçi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi göre Kayseri Mahallesi’ne yaptırılan unutulmaya yüz tutmuş meslekler atölyesinde bakırı işleyerek, süsleme eşyası haline getiriyor.

1967 yılında başladığı mesleğinde 50 yılını dolduran ve eskisi gibi bakıra ilginin kalmadığını kaydeden Tüfekçi, “Bakırcılığa birincil başlarda Eski Sanayi’de başladım. O süre bu işi yapan 450 kişiydik. Bugünlerde bakırın düşmanı çoğaldı. Alüminyum ve porselen çıkınca bakır mutfakta kullanılmamaya başladı. Misafir odalarını süslemeye başladı. Bakırın 80’li yıllarda cazibesi güzeldi fakat 1990’lı yıllara gelince cazibesini kaybetmeye başladı. Derhal bakırcı ustaları bir elin sayısı değin” ifadelerini kullandı.

Bakır işlemeciliğini unutturmamak için çalıştığını kaydeden Tüfekçi, “Burada bakır işlemesi yapıyoruz. Her türlü bakıra her türlü işlemeyi yapıyoruz. Bizler bakır için geçmişten geleceğe gelen köprü konumundayız. Geçmişte sıkça kullanılan bakırı hemen gençlerimize tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Ali Göç