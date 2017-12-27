51 kişiye sigarayı bıraktırdı
2008 yılında sigara bırakma kampanyası başlatan terzi Alican Taşdemir, sigarayı bırakana yüzde 50 indirim yapıyor. Resmi kayıtlara göre 51 kişiye sigarayı bıraktıran Taşdemir’e daha önce Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesiyle Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından takdir ve teşekkür belgeleri verilerek ödüllendirildi. 10 yıl önce sigarayı bırakan Zahit Söylemez isimli vatandaş, Alican Taşdemir’in sigarayı bıraktırma konusunda büyük bir gayret içerisinde olduğunu söyledi. Söylemez, “Komşum Alican Taşdemir, vatandaşlara sigarayı bıraktırma konusunda büyük bir gayret içerisinde. Takdir edilecek bir davranış. Ben de yıllarca sigara içen ve 10 yıl önce bırakan biri olarak sigaranın zararlarının çok fazla olduğunu bilenlerdenim. Bunu topluma iyice aşılamak lazım. Komşumu bu mücadelesinden dolayı takdir ediyorum” dedi.
Bir yıldır terzi Alican Taşdemir’in müşterisi olduğunu ifade eden Cezmi Sever ise “Sigara içmiyorum ama Alican ustanın sigarayı bıraktırma kampanyasını duyduktan sonra buraya gelmeye başladım. Bu arkadaşımıza hepimizin destek vermesi gerekir” diye konuştu.
2008 yılında sigarayı bırakana yüzde 50 indirim kampanyası başlattığını hatırlatan Alican Taşdemir de, “Allah’a şükürler olsun, o günden bu yana 51 kişiye sigarayı bıraktırmayı başardım. Ben bir kişiye sigarayı bıraktırma hedefiyle yola çıktım, ama şu anda 51 kişiye sigarayı bıraktırdım. Yanı başımda hem cebini hem canını yakan insanlara kayıtsız kalamazdım. Topluma nasıl bir hizmet sunarım diye düşünürken, bu fikir aklıma geldi ve kampanyayı başlattım. Ben bir birey olarak 51 kişiye sigarayı bıraktırabilmişsem, herkesin çevresindeki 2 kişiye sigara bıraktırabilmesi gerekir. Sigaranın zararları herkesçe bilinmektedir” dedi.
Kampanyadan dolayı kendisine takdir ve teşekkür belgeleri verildiğini hatırlatan Taşdemir, “Asıl takdir edilmesi gerekenler sigarayı bırakanlardır. Çünkü onlar gövdesini taşın altına koyarak sigarayı bırakmayı başardılar” diye konuştu.
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