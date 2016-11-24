52 bin şiddet mağduru 'acil yardım' istedi

ANKARA (AA) – Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun şiddet mağdurları için hayata geçirdiği “Acil Yardım Hattı” ve aile içi şiddete karşı mücadelede gelecek dönem yapılacak çalışmaları anlattı.

TKDF’nin şiddet mağdurlarına yardım sağlamak, rehberlik etmek amacıyla 7 yıl önce oluşturduğu “Acil Yardım Hattı”na gelen çağrı verilerini paylaşan Güllü, “Bugüne kadar 52 binden fazla çağrıya cevap verdi. Buradaki en önemli işlev, şiddet anında kolluk kuvvetlerinin desteğe çağrılmasına yönelik oluyor. Arka planda psikolojik olarak destek ve hukuki yardım süreci var.” dedi.

-17 ülkeden arandı

Türkiye genelinde haftanın 7 günü hizmet veren Acil Yardım Hattı’na “0212 656 96 96” ve “0549 656 96 96” numaralarından ulaşıldığını ifade eden Güllü, “Sadece Türkiye ile sınırlı da değil. Acil Yardım Hattı, yurt dışından bugüne kadar 17 ülkeden arandı.” diye konuştu.

Telefon hattında psikologlar aracılığıyla şiddete maruz kalanları ilgili birimlere yönlendirme, psikolojik yardım gibi desteklerin sağlandığını vurgulayan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt dışından aldığımız yardım çağrıları içinde Suudi Arabistan, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hollanda, İsveç’ten vardı mesela. Kanada vatandaşı da Amerikan vatandaşı da arayabiliyor. Biz o zaman elçilikler vasıtasıyla devreye girerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çifte vatandaşlığı olan evliliklerde çocuğun kaçırılmasıyla ilgili konularda tedbir kararı alınması noktasında bilgilendirmeleri yapabiliyoruz.”

-“Karımı öldürdüm”

Hattı sadece şiddet mağduru kadınların değil erkeklerin de aradığını bildiren Güllü, “Bizi arayanlar içinde failler de var. Mesela ‘Karımı öldürdüm, yaraladım’ diyen ya da yine eşi sığınma evinde olup, ‘Karımı çok özledim, onu sığınma evinden nasıl çıkarırım?’ diye arayanlar da oldu. Genel olarak tabii ağırlıklı telefonlar, şiddet mağduru kadınlardan geliyor.” dedi.

Son dönemlerde cinsel istismar mağdurlarından yardım isteyen çağrılar aldıklarını belirten Güllü, çağrı sayılarındaki artışın bir nedeninin de toplumsal bilinç ve farkındalığın artması olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda evladından şiddet gören anne-babaların kendilerini aradığını kaydeden Güllü, psikolojik sorunları, şiddet eğilimi olan erkeklerin, telefon hattını aradıklarında, öfke kontrolü tedavisi yapan merkezlere yönlendirildiğini dile getirdi.

Güllü, “Son 1,5 yıl içinde bize iletilen kolluk kuvvetleriyle ilgili vakalarda emniyetin ve jandarmanın anlık müdahalelerinden çok memnunuz. Bu bizim için çok önemli. Yine bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının illerdeki merkezleriyle irtibatlar kuruluyor.” şeklinde konuştu.

-Taksilere “Acil Yardım Hattı” logosu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile taksilere yönelik yeni bir çalışma için prensipte anlaştıklarını anlatan Güllü, “Umarım bundan sonra bindiğiniz taksiye, süreç devam ediyor, acil yardım logosuyla ulaşılabilecek bir telefon numarası görecekler. Taksici de böyle bir olay karşısında direkt arayabileceği numarayı kendi camında taşıyacak.” dedi.

Güllü, tüm vatandaşlara şiddet mağdurlarına destek veren Acil Yardım Hattı’nın numarasını telefonlarına kaydetme çağrısında bulundu.