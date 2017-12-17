53 inşaat işçisi, yedikleri yemekten zehirlendi
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan 53 inşaat işçisi, akşam yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle işçilerin bir kısmı olay yerine çağırılan ambulanslarla İhsangazi Devlet Hastanesine, Kastamonu Devlet Hastanesine ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlenen işçilerin bir kısmı da kendi imkanlarıyla hastaneleri müracaat etti. İlk belirlemelere göre İhsangazi’de 20 işçi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde 8 işçi ve Kastamonu Devlet Hastanesinde de 25 işçi tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, işçilerin akşam yemeğinde tavuk ile pilav yedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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53 inşaat işçisi, yedikleri yemekten zehirlendi
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