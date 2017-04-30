53 yıl sonra ezan sesi duyacaklar

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Ergani ilçesine yan Gürpınar köyünde, kurulduğu günden bu yanlamasına cami olmadığı için ezan sesi duyulmadı. 53 yıldır komşu köylere gidip ibadetlerini yapan köylülerin ezan hasreti diniyor. Köyde, bir süre önce yapımına başlanan 15 Temmuz Galibiyet Camisi’nin 26 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor.

Diyarbekir Kültür Platformu Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, 53 yıldır köyde ezan okunmadığını ifade ederek, “53 yıldır bu köyde bir Kur’an talimi yapılmadı, helaller, haramlar anlatılmadı. Burada İslam’dan uzak bir tür yetişiyordu. Bu köyde bir Cuma namazı, bir bayram namazı, bir teravih namazı, cemaatle kılınması gereken bir namaz kılınamadı. Köy ahalisi Cuma namazı için çevre köylere gitmek zorunda kaldı. Bir çoğu da bir ulaşım arabulucu bulamadıkları için gidemedi. Yani kazası dahi olmayan bir Cuma namazından mahrum kaldılar. Bizlerin süratle camisi olmayan bu köye bir cami, bir Kur’an kursu yapmamız gerekiyordu. Allah’a şükürler olsun arkadaşlarla el birliği yaptık ve hayırseverlerin de destekleri ve himmetleriyle buraya Anadolu Selçuklu mimarisine uygun bir cami, bir imam lojmanı, bir baş sağlığı evi ve bir kız-erkek Kuran kursu ile müştemilatını yapıyoruz. 27 Mayıs olan Diyarbakır’ın fethinden bir gün önce camimizin açılışını yapacağız lakin çoğu eksiğimizin de olduğunu tasvir etmek isterim. Buradan hayırsever kardeşlerimizin himmetlerine yoksul olduğumuzu, iyiliksever kardeşlerimizin bu işe bir el atmaları gerektiğini tanımlamak istiyorum” dedi.

“Köylüleri ezanla buluşturacağız”

Caminin yapım işleriyle uğraşan Eyyüp Burak, köylüleri ezanla buluşturacaklarını aktararak, “Eksikliklerin tamamlanması için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Allah yardım yapanların hayrını kabul etsin” diye konuştu.

Emrah Kızıl