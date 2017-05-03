5’inci Ufka Yolculuk Yarışmasını kazananlara ödülleri verilecek

Server Gençlik ve Spor Kulübü göre Kur’an-ı Kerim Meali konusunda 5’incisi düzenlenen Ufka Seyahat Bilgi ve Kültür Kültür Yarışmasında dereceye girenlere, 5 Mayıs 2017 Cuma günü Konya Selçuklu Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde başlayacak törenle Türkiye geneli ödülleri verilecek. Yarışmaya bu sene Türkiye genelinden 588 bin 400 kişi başvurmuştu. Yekta Tok’un sunuculuğunu yapacağı Türkiye geneli ödül gecesinde, Kur’an-ı Kerim’i hoş okuma yarışması dünya birincisi Ali Tel ve artist Fatih Koca yer alacak. Program, ödüllerin takdim edilmesiyle devam edecek. Yarışmanın A, B, C, D, E, F kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlar; 2 Umre Seyahati + para ödülü ya da 2 Dost ülkeye yolculuk + para ödülünü seçim edebilecek ya da ödülün tamamını para olarak alabilecek. G, H kategorilerinde yarışanlar aralarında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Sınavda 50 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha Umre Seyahati ya da Dosta Yolculuk hediye edilecek.

Kur’an-ı Kerim Meali konulu müsabaka

Kur’an-ı Kerim Meali konusunda; ‘Feyzü’l-Furkân Kur’ân-ı Kerîm Meali – Hasan Tahsin Feyizli’, ‘Kur’an-ı Kerim Meali – Türkiye Diyanet Vakfı’, ‘Kuranı Hâkim ve Meali Kerim – Hasan Basri Çantay’ ve ‘Kur’an-ı Kerim Meali – Ömer Nasuhi Bilmen’ temel sahih kaynakların birisinden sorumlu tutulan yarışmacılar, A kategorisi (10 yaş altı), B kategorisi (10-14 yaş arası), C kategorisi (14-19 yaş arası), D kategorisi (19-30 yaş arası), E kategorisi (30 yaş üstü) ve F kategorisinde (ihtisas) çoktan seçmeli test gerçekleştirildi. G kategorisi (Türkçe online) ve H kategorisi (İngilizce online) sınavı ise dünya genelinde ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden gerçekleştirilirdi.

6 Bin 969 esir ve mahkum kayıt yaptırdı

Engellilerin de katılabildiği yarışmaya, Türkiye genelindeki 360 cezaevinden 235’indeki 6 bin 969 tutuklu ve mahkum kayıt yaptırdı.

17 bin gönüllü ve 83 STK destekledi

17 bin gönüllünün desteklediği yarışmaya, 83 Sivil Toplum Kuruluşu da (STK) proje ortağı oldu. Imtihan için ise 2 bin 626 yapı ödev edildi. Proje ortağı sivil toplum kuruluşları da kendi bölgelerinde katılımcılara hem ödüller takdim etti.

Tüm vatandaşlar konuk

Türkiye geneli ve dünyanın farklı alanlara yönlendirilmiş ülkelerinden davetlilerin de katılması beklenen ödül gecesine tüm vatandaşların davetli olduğu, programa katılan misafirlere sürpriz hediyeler ibraz edileceği bildirildi.