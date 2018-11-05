6. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali başladı
KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarınca düzenlenen, çeşitli üniversitelerden tiyatro gruplarının sahne alacağı festival törenle başladı.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Festivalin ortaya çıkması ve geleneksel hale gelmesinde Sabancı ailesinin önemli katkılarının bulunduğunu belirten Şahin, "Konservatuvarımız, sanatın, özellikle sahne sanatlarının hemen hemen her alanında çok değerli sanatçılar ve çok değerli akademisyenler yetiştirmiştir. Bu tesisin oluşmasında Sabancı ailesinin, özellikle Dilek Sabancı hanımefendinin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Şahin, üniversite olarak tiyatroya, sanata ve sanatçıya önem verdiklerini vurguladı.
Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da vakıf olarak 44 yıldır toplumsal gelişim için çalıştıklarını söyledi.
Kültür ve sanatın önemine işaret eden Safkan, "Değerli Muhsin Ertuğrul şöyle demiş; 'Tarih, tiyatrosuz yükselen bir millet gösteremez'. Yani biz Türk milleti olarak yükselmek istiyorsak ki tabii istiyoruz, tiyatro bizler için olmazsa olmaz." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tiyatro ekibince, "Çöplük" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, izleyicilerden yoğun alkış aldı.
05-09 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında çeşitli üniversitelerden tiyatro grupları oyunlarını ücretsiz olarak seyirciyle buluşturacak.
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