6 ilde elektrik kesintisi yaşanacak

Başkent Elektrik Bölüştürme A.Ş.’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ankara’nın Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Kalecik, Keçiören, Mamak, Sincan ilçelerindeki bir takım mahalle ve sokaklarda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtildi. Başkent Elektrik Yayılma A.Ş., Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ın bazı ilçelerinde de elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi.

Benan Özben

