6 ile elektrik kesintisi uyarısı
Başkent Elektrik Dağılma A.Ş.’den yapılan açıklamaya kadar, Ankara’nın Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bir takım mahallelerinde, 09.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmalar.
Başkent Elektrik Dağılma A.Ş.’den yapılan açıklamaya kadar, Ankara’nın Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bir takım mahallelerinde, 09.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Çankırı’nın Orta, Yapraklı, ilçelerinde 09.00- 17.00, Karabük’ün Yenice, Taşköprü ilçelerinde 09.00 – 17:00, Kastamonu’nun Cide, Devrekani, İnebol ilçelerinde 09.00 – 17.00 saatleri aralarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kırıkkale’nin Balışeyh, Delice ve merkez ilçelerindeki bazı mahallelere 09.00- 16.00, Zonguldak’ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve merkez ilçelerinin bir takım mahallelerine de 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.