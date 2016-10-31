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6 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen benzer aileden 6 birey hastanede çare altına alındı.Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeis Cadde’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

31 Ekim 2016 Pazartesi, 10:16
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Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen benzer aileden 6 birey hastanede çare altına alındı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeis Cadde’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Bünyamin S. (37) yatmadan önce ısınmak için sobayı yaktı. İlerleyen saatlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle Bünyamin S. ile birlikte eşi Ayşe S. (36) ve çocukları R. H. S. (11), M. T. S. (11), E.N.S. (7) ve M.C.S. (14) dumandan zehirlendi. Aile, kendi imkanlarıyla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastanede çare altına alınan ailenin sıhhat durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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