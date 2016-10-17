NEVŞEHİR (AA) – Hacıbektaş Veli Kültür Derneğince düzenlenen 6. Uluslararası Hacıbektaş Aşure Günü programı Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Semah gösterisi ile başlayan programda, Dernek Başkanı Mustafa Özcivan, insanlar arasında süren savaşların bitmesi ve dünyada barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

Etkinlikte Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, araştırmacı yazar Ali Yıldırım ve Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Gülay Öz’ün katılımıyla panel de yapıldı.

Kültür merkezindeki programın ardından Hacıbektaş Veli Türbesi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.