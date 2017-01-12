6 üniversiteden teröre karşı ortak bildiri

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran, Aksaray, Bozok, Erciyes, Kırıkkale ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitelerinin senatoları ortak bir bildiriyle terör saldırılarını lanetledi.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, 6 üniversitenin senatosu tarafından hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

Ülkenin ve milletin varlığına ve bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

“Karanlık odaklar tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların aynı merkezden yönetildiğinin farkındayız. Yeniden diriliş ruhuyla yeşeren umutlarımızı söndürmeyi amaçlayan bu saldırıların aziz milletimizde yılgınlığa yol açması hedeflenmektedir. Ancak belli ki bu mihraklar nice kritik dönemeçlerden alnının akıyla çıkmış olan necip milletimizin ferasetini ve zorluklar karşısında gösterdiği destansı mücadeleyi hesaba katmamışlardır. Asırlar boyu bu topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. En son destansı mücadelesini 15 Temmuz’da büyük bir cesaretle ortaya koyan milletimizin bu saldırıları da göğüsleyeceğine inancımız tamdır.”

FETÖ, PKK ya da DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarla ulusal birlik ve beraberliği bozacağının zannedenlerin, büyüyen bir dala halinde istiklalını korumak için bu milletin nasıl mücadele verdiğini göreceğini vurgulayan Karakaya, inanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan milletin, atalarının kanıyla yğrulan ve bedeli ödenen bu toprakları savunmakta asla tereddüt etmeyeceğini dile getirdi.

“Bir insanın ölümünü alemin ölümüyle eş gören bizler, masum insanların hunharca öldürülmesini kınıyor, insanlık suçu olan terörü lanetliyoruz” diyen Karakaya, artık dayanılmaz boyutlara ulaşan küresel tezgahlar karşısında öfkelerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Karakaya, “Asırlar boyu

mazlumların umudu olmuş aziz Türk milletinin, yeniden insanlık onurunun umudu olmasına hiçbir emperyalist güç

engel olamayacaktır. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel birikim ve taşıdığı büyük sorumluluk bizleri bu yolda daha

güçlü olmaya zorlamaktadır. İnanıyoruz ki milyonlarca mazluma yüreğini açmış olan milletimiz, bomba patlamaları

ve masumların çığlıkları arasında kaybolan insanlığın yeniden yeşermesine önderlik edecektir.” ifadelerini kullandı.

Bugün her günden daha fazla birlik olmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

“Üzerimize salınan kara bulutların dağılması, önümüze

konulan engellerin aşılması bizim azmimize ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu uğurda millet olarak hiçbir fedakarlıktan

kaçınmayacağımızı, hiçbir zorluktan yılmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Milletimizin şahsında Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği onurlu mücadeleyi sahipleniyor, erdemli duruşunu

yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş bir üniversite olarak ülkemizin içine

çekilmek istenen karanlığı görüyor ve bu oyuna gelmemek için var gücümüzle çalışacağımızı tüm dünyaya

haykırıyoruz.”

Karakaya, 6 üniversitenin senatoları olarak, birlik ve dayanışma ruhuyla bu sıkıntılı günlerin geride

bırakılacağına, yarınların bugünden daha aydınlık olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız ve Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç katıldı.