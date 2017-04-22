6 yaşında başlayan dramı onu yıldırmadı

Yusuf Akgün, Türk sinema tarihinde 1960-1990 dönemini kapsayan süreçte çekilmiş filmler arasından seçtiği takriben 50 oyuncunun canlandırdığı Yeşilçam karakterlerini çizgileriyle buluşturuyor. Filmlerde yakın çekimlerin olduğu bölümlerde videoyu durdurup, fotoğraf makinesi ile kareleri çeken Akgün, ardından bu kareleri photoshop ve destek programları kullanarak restore ettikten sonradan çıktısını alıp, çizime döküyor. Hazırlanan koleksiyonu Türkiye’nin öbür bölgelerindeki sanatsal etkinliklerde ve festivallerde sergileyerek kültürel bir miras oluşturmayı amaçlayan Yusuf Akgün, çalışmasının detaylarını ve hayat hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Iğdır’da doğan ve 6 yaşında yüksek gerilim direğine çıkması sonucu iki kolunu kaybeden Akgün, sonradan ailevi nedenlerden dolayı Ankara’daki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakıldığı söyledi. 18 yıl Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan Akgün, “Kollarımı kaybettiğim için içten düzgün bir işimi yapamazken kendi kendimle kalıp çaba ettim. İhtiyaçlarımı kendim görebilme, sosyal ortamlarda kendimi açıklama edebilme, faaliyetlerde yeralma gibi uğraşlarım oldu. Sporla ilgilendim, yüzme, kick-box, judo ve atletizm gibi branşlarda Türkiye’yi yer yer temsil ettim. Üniversitede ise burslu olarak hoş sanatlar okudum” şeklinde konuştu.

“Çizimlerden dolayı ön dişlerim hasar görmeye başladı”

Çizimlerine ve engelini ön plana koymadan oluşturduğu koleksiyona değinen Akgün, fikrin Radyo ve Televizyon bölümü okuyan bir arkadaşıyla tatlı bir tartışma esnasında ortaya çıktığını belirterek, karakterleri araştırmaya başlayıp resimlerini çizmeye başladığını ve peyderpey bunu koleksiyon haline dönüştürmeyi düşündüğünü dile getirdi. Şu lahza hedeflediği 50 tane portreden 42’sini tamamladığını söyleyen Akgün, “Yeşilçam’ın Renkleri” adı aşağı unutulmaya yüz tutmuş Yeşilçam’ı her tarafta canlandırmak namına böyle bir koleksiyon yaptığını kaydetti. Çizim süreçlerinde sürekli Yeşilçam filmleri izlediğini dile getiren Akgün bu konuda yurtta tanışıp evlendiği eşinin de desteğine değinerek, “Eşim sahiden bana büyük yardım oldu. Bir dönem çizimlerden dolayı benim ön üstteki ve alt dişlerim hasar görmeye başladı, kalemlerden deforme oldu ve ağrımaya başladı. Eşimin gidip benim için dişlik alması, parçalanan kalemlerimi ben kullanmaya çalışırken bana yeni set alması gibi desteği oldu. ‘Bu kare nasıl olur, hangisini daha iyi yapabiliriz’ diye bazen kendisine sorardım. Bu süreci doğrusu birlikte geçirdik” ifadelerini kullandı.

Böyle bir koleksiyon oluşturmasındaki amacını da bildiren Akgün, “İnsanların verdikleri emekle adalet ettikleri noktaya gelmelerini istiyorum. Böyle bir koleksiyonun gelecek nesillere aktarılması ve ilham kaynağı olmasını istiyorum” dedi. Bu anlamda ilk adımın Antalya Film Festivali olacağını ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının da yardım olmasını beklediğini açıklayan Akgün, koleksiyonunu yıllardan beri topluma gösterilebilecek en yerinde yerin orası olduğuna inandığını kaydetti.

Yağmur Yıldız – Nurullah Geylani