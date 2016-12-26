60 milyon TLlik umut kuyruğu

Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon TL olarak belirlenmişti. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar, şanslı olduklarına inandıkları Eminönü’ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi’ne akın etti. 60 milyonu kazanarak yeni yıla zengin girmek isteyen vatandaşlar, gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gişe önünde görev alan güvenlik ekipleri, vatandaşların izdiham oluşturmaması için yönlendirmelerde bulundu. Saatlerce sırada bekledikten sonra biletlerini alan vatandaşların mutlu oldukları gözlendi.

“Büyük ikramiye çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum”

Sıra beklememek için sıraya girmediğini söyleyen Efkan Kısacık, “Ben sıraya girmedim, dedim ki şans varsa kimden alırsam oradan çıkar dedim. Milli Piyango’nun bana çıkacağını sanmıyorum ama çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Bir saatten fazla sırada beklediğini ifade eden Sedat Adıyaman, “Bir saatten fazla sıra bekledim. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa barakada olsa bir ev alacağım. Benim eşim ikizlere hamile olduğu için onların rızkına aldım” ifadelerini kullandı.

Kayınbabası için bilet aldığını söyleyen Musa Özkan ise, “Bu biletleri almak için 2 saat falan bekledim. Ben bu biletleri kayınbabama aldım. İnşallah kayınbabama çıkar. Onunla konuştum, o da bana 3 tane daha kadın alacağını söyledi” dedi.

Bilet almak için Van’dan geldiğini belirten Soner Uzun, “Ben bilet almak için Van’dan geldim. Şansımızı denemek için 3 saate yakın kuyrukta bekledik. Eğer bana çıkarsa babamı bir daha evlendireceğim” diye konuştu.

Mehmet Başa