60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler

SİVAS (AA) – Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda "Dünya Okuma Yazma Günü" dolayısıyla okuryazarlık belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, okuma yazma kursuna katılan 60 yaş ve üzeri 60 kadın kursiyer okuryazarlık belgelerini aldı.

Belge dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yaptığı konuşmada, "Değerli kursiyerler sizler çok önemli bir işi başararak herkese azminizle örnek oldunuz. Sizlerden azim ve kararlılığınızı yitirmeden 2. kademe okuryazarlık belgesi almanızı ve kendinizi geliştirmenizi istiyorum. Sizlere her zaman kapımız açık, her zaman yanınızdayız ve destekçiniziz." dedi.

Okul Müdürü Ramazan Baker ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 1 Şubat 2018 tarihinde başlatılan okuma yazma seferberliğinden sonra Sivas merkezde toplam 601 okuma yazma kursu açıldı ve bu kurslarda toplam 7 bin 752 kursiyer belge almaya hak kazandı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Savaşçı, kursta 1. ve 2. kademe okuma yazma belgesi almaya hak kazanan 60 kadın kursiyere belgelerini verdi ve kursiyerlerle sohbet etti.

Kadın kursiyerler de okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.