60. YIL MEHMET YAYMACI İLKOKULU 1/A SINIFI ÖĞRENCİLERİ ARTIK OKUYORUM ETKİNLİĞİ YAPTI

60. Yıl Mehmet Yaymacı İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri ve Öğretmen Şaziye Olcay Artık Okuyorum.Etkinliği yaptı. Okul bahçesinde öğrenciler öğretmenleri ve okul idarecileri ile birlikte her harfin yazıldığı balonları keyifle uçuruldu. Bu keyifli etkinlik sonrası Artık Okuyorum. Etkinliği kapsamında okul müdürü Mehmet Karabayır´ın da katıldığı kitap okuma saati gerçekleştirildi.

D.DOĞAN