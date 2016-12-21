60 yıllık terzi, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta 60 yıldır terzilik yapan 75 yaşındaki Çınar Demirtürk, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Konfeksiyon ürünlerinin yaygınlaşmasıyla elbise dikmeyi bırakan Demirtürk, şimdi perde dikimi ve tamir işleri yapıyor.

Terzilik mesleğini çok sevdiğini belirten Demirtürk, yaptığı açıklamada, “Dünyaya yeniden gelsem aynı mesleğimi icra ederim. Mesleğimi o kadar çok seviyorum.” dedi.

Çok sayıda eleman yetiştirdiğini, hepsinin de piyasada mesleklerinin ehli olarak görev yaptığını hatırlatan Demirtürk, bugünlerde ise yanına elaman alıp yetiştirmenin problem olduğunu belirtti.

Cep telefonları ve eğitim sisteminin çırak bulmayı zorlaştırdığını dile getiren Demirtürk, şunları kaydetti:

“Eskiden ilkokul 5’inci sınıfı bitiren bir çocuk okuyacaksa okuyordu, yeteneği yok ise bir sanat sahibi oluyordu. Şimdi maalesef ortaokulu, liseyi bitiren bir çocuk eğilmez, bükülmez ‘git de bir su getir’ desen zoruna gider. Şimdi iş arayan gençler, kapıdan girince ‘bana ne vereceksin’ diye hemen alacağı ücreti soruyor. Eskiden böyle bir mevzu olmazdı. Babamız bize ‘yaptığın iş ustana ise öğrendiğin kendine oğlum’ diye öğüt verirdi. Maalesef eğitim sistemi ve cep telefonları toplumu sanattan uzaklaştırdı.”

Mesleğe kadın ve erkek terzisi olarak başladığını hatırlatan Demirtürk, “Konfeksiyon çıkıp piyasaya hakim olunca biz de arayış içerisine girdik.1974 yılında perde işine başladık. Şimdi elbise dikmek pahalı. Herkes ihtiyacına ve bütçesine göre markalı elbiseler bulabiliyor. Şimdi ben elbise tamir işleri ile uğraşıyorum. Bu da ayrı bir ustalık istiyor. Ondan da çok şükür mutluyuz.” ifadelerini kullandı.