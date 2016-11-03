600 gram doğan Tunahan bebek hayata tutundu

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir’de, anne karnında henüz 6 aylık bile değilken 600 gram ağırlığında dünyaya gelen Tunahan bebek, bağırsaklarındaki sorunlar nedeniyle geçirdiği 4 ameliyatla hayata tutunarak ailesini sevindirdi.

Ameliyatları gerçekleştiren Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk cerrahi uzmanı Mehmet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden 32 haftanın altında doğan bebeklerin bağırsaklarındaki problemler nedeniyle yaşama oranlarının çok düşük olduğunu aktardı.

Çiftçi, günümüz şartlarında yeni doğan bebek ünitelerinin gelişmesi ve çocuk cerrahı sayısının artması sonucu erken tanı ve başarılı operasyonlar ile bebeklerde yaşama oranının yükseldiğini söyledi.

Yarım kilodan biraz fazla ağırlığıyla 23 haftalıkken 7 Nisan’da dünyaya gelen Tunahan bebeğin 4. ameliyatını gerçekleştirdiklerini, bebeğin 4 kilogram ağırlığında ve sağlıklı olduğunu belirten Çiftçi, “Bir ameliyatını doğduktan sonraki ilk hafta içinde gerçekleştirdik. İnce bağırsaklarının tamamında ciddi bir dolaşım bozukluğu vardı. Biz bu hastalık süresince bağırsakları devre dışı bırakarak tedavi yöntemimizi tamamladık.” dedi.

-“Bebeğimiz şu an gayet sağlıklı bir durumda”

Çiftçi, gelişen teknoloji ve imkanlar sayesinde bu tarz erken doğumlarda hastane olarak başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bütün bağırsakların tedavisi 4 ayrı yerden cildin dışarısında gerçekleşmiş oldu. Daha sonraki dönemde iyileşen bağırsakları tekrar birleştirerek bebeğin karnının içine aldık. Bebeğimiz şu an yaklaşık 7 aylık ve gayet sağlıklı bir durumda. Elbette teknolojinin ve imkanların gelişmesiyle yetişen doktorların da önemi büyük. Bu hastalık 10 yıl öncesine bakıldığında bebeğin vücudunda hızla yayılarak organ yetmezliğine sebep olup ölümle sonuçlanıyordu. Son 1,5 yılda biri 700, diğeri 640 gram dünyaya gelen ve aynı hastalık nedeniyle ameliyat edilip taburcu ettiğimiz bebeklerimiz var.”

Tunahan bebeğin annesi Seval Uzun da erken dünyaya gelen çocuklarının yaşayabilme ihtimalini düşük görerek, ailece umutsuzluğa kapıldıklarını anlattı.

Uzun, bebeklerinin geçirdiği her ameliyatta biraz daha umutlandıklarını ifade ederek, “23 haftalık, 600 gram bir bebeğimiz dünyaya geldi. Doktorumuza çok teşekkür ediyorum, yitirdiğimiz umutları tekrar canlandırdı. Her ameliyatında gelen, ‘Ameliyat başarılı geçti’ haberi bizim umudumuz oldu. Şimdi bebeğim 6 aylık ve 4 kilogram ağırlığında. Kucağımda çok şükür. Doktorumuz Mehmet bey ne zaman arasak hep yanımızda oldu. Bütün hastane personellerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.