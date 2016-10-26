61 ilin emniyet müdürü değişti

Devlete Ait Gazete’de yayımlanan kararnameye tarafından 34 il güvenlik müdürü merkeze alınırken, 24 il güvenlik müdürü ile 2 daire başkanının yeri değiştirildi. Birincil ataması yapılan il güvenlik müdürü sayısı ise 37 oldu. İçişleri Bakanı onayıyla ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, birincil ataması yapılan daire başkanı sayısı ise 31 oldu.

Listeler İçişleri Bakanlığı sitesine konuldu.

Musa Erdoğan