Vatandaşların oluşturduğu bilet sırası bayi gişesinden Yeni Camii’ye kadar ulaşırken, 61 milyonluk kuyruk havadan görüntülendi.

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar bilet bayilerine hücum etti. Eminönü’nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla’ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. 61 milyon Liralık kuyruk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce kuyruğun oluştuğu görülüyor. Öte yandan kuyruğun bilet gişesinden Yeni Camii’ye kadar ulaştığı görülüyor. Bir vatandaş , “Kurtköy’den geldim. Burası şanslı dediler. O yüzden geldik. Bir saattir sırada bekliyorum” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Her sene buradan alırım bileti. Yarım saattir buradayım” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç