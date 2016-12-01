616 mülki idare amirinin görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı’na ait atama kararları, Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Mülki Yöneticilik Amirleri Tahsis ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi’ne kadar; 616 mülki yöneticilik amirinin devir yeri değişirken, 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesinde devir yerlerinde değişikliğe gidildi. Toplamda 628 mülki idare amirinin görev uygun değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının devir yeri değiştirildi. 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. 30 kaymakam ve vali yardımcısı ise bakanlık merkez birimlerinde görevlendirildi.

Diyarbakır Sur Belediyesi’nde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olan Bilal Özkan bununla beraber Sur Kaymakamı olarak, Mardin Nusaybin Belediyesi’nde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olan Ergun Baysal bununla beraber Nusaybin Kaymakamı olarak, Mardin Derik Belediyesi’ndeki görevinde şehit olan Fatih Safitürk’ün yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş olan Hakan Kafkas aynı zamanda Derik Kaymakamı olarak atandı.

Ankara’ya 2 bayan kaymakam atandı

Düzce Vali Yardımcısı Selda Dural Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı’na, Trabzon Hayrat Kaymakamı Tuğba Genç Ankara Evren Kaymakamlığı’na atandı. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Meral Uçar ise Van Tuşba Kaymakamlığı’na getirildi.

Kararnameye tarafından; merkezde görevli olan 7 kişi merkeze, merkezde görevli olan 8 kişi kaymakamlığa, merkezde görevli olan 12 kişi vali yardımcılığına, merkezde görevli olan 9 birey il hukuk müşavirliğine getirildi. 280 birey kaymakamlıktan kaymakamlığa, 46 birey kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 16 birey kaymakamlıktan merkeze, 40 birey kaymakamlıktan il hukuk müşavirliğine, 18 kişi kaymakam adaylığından kaymakamlığa, 90 kişi vali yardımcılığından kaymakamlığa, 48 kişi vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 26 kişi vali yardımcılığından il hukuk müşavirliğine, 7 birey vali yardımcılığından merkeze ve 9 birey de diğer görevlere atandı.