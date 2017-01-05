7-8 Ocak’ta Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek

7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar Günlerinde Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Çumra işletmesi tarafından yapılacak olan tesis çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

7 Ocak Cumartesi günü sabah saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Alan Mahallesi, Belkuyu Mahallesi ve Karahüyük mahallesinde yapılacak çalışmalardan dolayı elektrik kesintisi yapılacak.

8 Ocak Pazar günü Sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Akören ilçesi Merkezi ve bağlı mahallelerin tamamında ayrıca Ahmediye Mahallesinde gün boyunca elektrik kesintisi yapılacak.

Ayrıca Pazar günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında Akören ilçesi merkezi ve bağlı mahallelerin tamamında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların programlanan süreden erken tamamlanması halinde kesinti bitiş saatinden önce elektrik verilebilecek.

Yetkililer kesinti yapılacak bölgeler ile elektrikle çalışan cihazlarınızın devreden çıkartılması, jeneratör kullanan müşterilerin ve Elektrik Dağıtım şebekesi aracılığı ile satış yapan Elektrik enerjisi üreticilerinin kesinti süresi boyunca İş kazalarına mahal verilmemesi adına Dağıtım Şebekesi Anahtarlama elemanlarının açık olduğunu mutlaka kontrol etmeleri, elektrik kesintisi hakkında daha geniş bilgi için 186 Müşteri Hizmetleri Merkezinden ve meramedas com tr adresinden faydalanabilineceği konusunda uyardı. F.ÖZKAN