Yaşadığı kilo sorunlarından nedeniyle özgüvenini kaybederek içe kapanan ve sosyal çevresinden uzaklaşan Gaziantepli Selma Kaya, kuzeninin tavsiyesiyle spor salonuna gitmeye karar verdi. 32 yaşındaki Selma Kaya Şahinbey Belediyesi’ne ait Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde spora başladı. Genç kadın haftada 6 gün spor yaparak 7 ayda 76 kilo verdi. 124 kiloya düşen Kaya, yeni hedefinin 65 kiloya kadar düşerek, hayalindeki elbiseleri giymek olduğunu ifade etti.

“Ailem halime çok üzülüyordu”

Aşırı kilolarından nedeniyle hareket edemediğini gösteren Selma Kaya, yaşıtları gibi kendisi ile birlikte barışık bir yaşam sürmek istediklerini ifade etti. Kaya, “Aşırı kilolarımdan nedeniyle hareket edemiyordum. Ailem bu duruma çok üzülüyordu. Tüp mide yaptırmaya karar verdim fakat onun için de perhiz yapıp kesin bir kiloya düşmem gerekiyordu o nedenle yaptıramadım. Ablamın çocuğu spora geliyordu onun tavsiyesiyle spora başlamaya karar verdim. Engelli amcam ile ihtiyar annemi bırakıp gelmek istemedim fakat hocamızın ısrarını kıramadım ve spora başladım. 7 ayda 200 kilodan 124 kiloya düştüm. Ailem fazla mutlu oluyor ve beni kesintisiz destekliyorlar” dedi.

“Özgüvenim kalmamıştı”

Selma Kaya, 7 ay önce yürümekte ve merdiven çıkmakta aşırı zorlandığını belirterek, “İstediğim gibi gezemiyordum, merdiven çıkamıyordum böylece özgüvenim de kalmamıştı. Spora başladığım ilk günlerde hocamın yardımıyla yürüyebiliyordum. Şu lahza çok iyiyim yürüyebiliyorum, gezebiliyorum. Hedefim 65 kiloya düşmek ve hoş güzel istediğim kıyafetleri giyinmek” biçiminde konuştu.

“Haftanın 6 günü spor yapıyor”

Yaşar Torun Gençlik Merkezi Spor eğitmeni Cennet Şenyurt, 7 ay önce Selma Kaya’nın kısa sürede başarılı bir şekilde kilo verdiğini söyledi. Şenyurt, “Selma spora başladığı ilk günlerde aşırı kilolarından nedeniyle birinci kata çıkana dek 3 kere mola veriyordu. Fazla utangaçtı fakat artık o günleri geride bıraktı. Yürüyüş bandına ilk girdiği gün koluna girmek zorunda kalıyordum. 7 ay gibi kısa sürede 200 kilodan 124 kiloya düşürdük. Bundan sonraki hedefimiz 3 ayda 80 kiloya düşüp ardından ise kendisinin istediği ideal kilosu olan 65’i değin düşmek. Herhangi bir perhiz uygulamadık kendi diyetini kendisi belirledi. Haftada 3 gün geliyordu biz 6 gün gelmesini önerdik” diye konuştu.

Mustafa Çiçek

GAZİANTEP