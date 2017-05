7 çocuk babası Cuma Akkan, 8 yıldır çocuklarına annelik yapıyor

Şanlıurfa’da yaşayan 47 yaşındaki Cuma Akkan 1994 yılında Hatice isimli bir kızla evlendi. Evlendikten bir yıl sonradan ilk çocukları dünyaya gelen çift, sonra 5 çocuk daha dünyaya getirdi. Geçimini Şanlıurfa merkezde seyyar satıcılık yaparak kazanan Cuma Akkan’ın hayatı, eşinin onu 2009 yılında terk etmesiyle birlikte az daha kabusa dönüştü.

İkinci eşi de bir çocuğunu bırakıp evi terk etti

O dönemde yaşları minik olan Yasin, Ahmet, Kadir, Derya, Rabia ve Nurullah isimli 6 çocuğuna kimsesiz bakmak zorunda kalan baba, şehirde geçinemeyince Eyyübiye ilçesine bağlı Duruca kırsal Mahallesi Meskan Sokak’ta, dağlık alandaki yamalı bir eve taşındı. Yaklaşık 4 yıl çocuklarına tek başına bakan Cuma Akkan, 2013 yılında Fatma isimli bir kadınla evlendi. O kadından da Murat isimli bir erkek çocuğu dünyaya gelen baba, yaklaşık bir yıl önce yeni eşinin, eski eşinden olan çocuklarına bakmayı reddedip evden ayrılması üzerine toplam 7 çocuğuyla besbelli kaldı. acilen 22 yaşında olan Yasin ve 17 yaşındaki Kadir zorlama koşullar altında yaşamaya dayanamayınca birkaç yıl önce evi terk etti. 20 yaşında olan Ahmet ise birkaç ay önce askere gitti.

Çocuklarına ayrıca anne ayrıca de baba oldu

13 yaşındaki Derya, 12 yaşındaki Nurullah, 11 yaşındaki Rabia ve son eşinden olan 2 yaşındaki Murat ile birlikte yaşamaya başlayan baba Cuma Akkan, çocuklarına keza anne keza de baba almak zorunda kalıyor. Cuma Akkan, çocukların elbiselerini yıkıyor, saçlarını tarıyor, elbiselerini değiştiriyor, evi temizliyor, yemek yemek yapıyor ve bulaşık yıkıyor. Baba en büyük desteği 13 yaşındaki kızı Derya’dan alıyor. Bulduğu takdirde hamallık yaparak geçinmeye çalışan babaları işe gittiğinde evde kalan kardeşlerine ise Derya bakıyor.

Et yerine cacık ve pilav

Cuma Akkan gündelik meslek bulup para kazandığında çocuklar pilav ve cacık yiyor fakat kazanamadığında ise bazen sofrada hemen hemen hiç yemek bulunmuyor. Üçü de 5’inci sınıfa dışarı giden çocuklar, kalem ve defterleri olmadığında bazen arkadaşlarından, ara sıra de öğretmenlerinden aldıklarını söyledi. Et yiyemediklerini gözyaşları içerisinde anlatan çocuklar, hayatları her tarafında oyuncak sahibi olmadıklarını da dile getirdi.

“Defter ve kalemleri öğretmenlerimiz veriyor”

Annesinin kendilerini bırakıp gittiğini söyleyen Derya, “Daha küçüktük, onu hatırlamıyoruz. Fazla şiddet durumdayız. Babam bize bakamıyor fakat her şeyimizi yapıyor. Çamaşırımızı yıkıyor, bulaşıklarımızı yıkıyor, evi süpürüyor, her şeyi yapıyor. Okulda eksik bir şeyim olunca arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden alıyorum. Bazıları veriyor. Bazen de deftersiz, kalemsiz kalıyorum. O süre hiçbir şey yapamıyorum, sadece ağlıyorum. Babam bu güne değin çok şükür bizi aç ve susuz bırakmadı ama bize bakacak gücü kalmadı. Evde et yiyemiyoruz, pilav, cacık yiyoruz. Belki 8 yıldır dürüst dürüst meyve bile yiyemedik” dedi.

“Hiç oyuncağım yok”

Rabia ise babasına iş verilmesi açık havada diğer bir şey istemediğini söyledi. Nurullah ise hayatı her tarafında oyuncağının hiç olmadığını belirtti. Okul eşyalarının beceriksiz olduğunu söyleyen Rabia, “Defterim, silgim, kalemim yetersiz oluyor. Okuldaki arkadaşlarımdan istiyorum, öğretmenlerim veriyor” şeklinde konuştu.

Çocuklarına bakmakta zorlandığını söyleyen Cuma Akkan ise “8 sene önce eşim çocukları terk etti, gitti. O günden beri tek başınayım. Çocuklarıma ben baktım. Altlarını ben sildim, ben temizledim, ben yıkadım, saçlarını ben taradım, okula ben götürdüm, getirdim. Onlar nasıl ağladıysa ben de ağladım, onlar nasıl güldüyse ben güldüm. Yani ben hem anneyim, hem babayım. İşsizim, iş arıyorum. Ara Sıra hamallık oluyor. Hamallık temelli olarak bir meslek değildir. Yani bir gün olur, 10 gün olmaz, iki gün olur, bir ay olmaz. Çocuklarım derhal perişan durumdalar. Birkaç yıl böyle sürdü. Sonra çocuklarına bir anne getir dediler. Getirdim, o da nasip olmadı. Ufak çocuğu terk edip gitti. acilen kucağımda bakıyorum. Hem anneyim hem baba. Toplam 7 çocuk var. Evde bir kadının oluşturacağı bütün işleri ben yapıyorum. Utanarak söylüyorum, benim çocukların senede bir veya iki kez et yemişlerdir. o kadar baskı durumdayım. Kalkıp namaz kıldım, Allah’a tevekkül ettim. İnşallah bana hoş bir kapı açılır. Allah’tan umut kesilmez” ifadelerini kullandı.

Su sızdıran çatı onarıldı

Ailenin yaşadığı evin çatısı, yağmurda su sızdırdığı için Eyyübiye Belediyesi kadar daha önceden onarılarak, duvarlarının ise sıva ile kapatıldığı öğrenildi. İçinde pozitif eşya bulunmayan iki oda ve sonradan eklenen mutfağın zeminine ise parke döşendiği belirtildi.

Şinasi İnan