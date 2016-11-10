7. kattan düşen yaşlı adam öldü

Konya’da bir apartmanın 7. katından düşen ihtiyar adam hayatını kaybetti.

Durum, sabahleyin 06.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kurtuba Cadde’ta meydana geldi. güya, Süleyman Beşuğul (64) gece meçhul bir saatte oturduğu apartmanın 7. katından aşağıda düştü. Sabahleyin namazına dışarı giden bir takım apartman sakinleri Süleyman Beşuğul’u yerde durağan şekilde yatarken buldu. Vatandaşların ihbarı üstüne durum yerine polis ve 112 Acele Servis ekipleri sevk edildi. Durum yerine gelen afiyet görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Beşuğul’un cansız bedeni polisin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin gerisinde otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Beşuğul’un yaşadığı dairenin penceresinden hangi şekilde düştüğünü araştırırken, eşiyle birlikte yalnız yaşadığı öğrenilen ihtiyar adamın eşinin de yaklaşık iki aydır evde olmadığı ileri sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.