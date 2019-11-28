7. Kayseri Film Festivali başladı
KAYSERİ (AA) – Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Talas Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "7. Kayseri Film Festivali" başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen törende, Talas ilçesinde bu tür güzel çalışmaların yapılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.
Organizasyonu yapanlara teşekkür eden Büyükkılıç, "Biz Kayserimizi bir bütün olarak görüyoruz. Şehrimizin 16 ilçesi de birbirinden güzel. Kapuzbaşı Şelalesi'nin bulunduğu Yahyalı, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nü ve Koramaz Vadisi'ni barındıran Melikgazi ilçemiz başta olmak üzere, bütün ilçelerimizdeki güzellikler çoğaltılabilir." diye konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da festivalin Kayseri'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını anlatarak , "Bu festivalin gerçekleşmesinde katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sinemaya emek veren herkese saygılarımı sunuyorum. Türk sinemasına katkı sağlayıp aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum." dedi.
– "Film festivali düzenlemek dünyanın en zor işlerinden"
Festival Direktörü Kadir Turna ise film festivali düzenlemenin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 6 yıl önce sadece belgesel film yarışmasıyla yola çıktıklarını anlatan Turna, şöyle devam etti:
"2 yıldır uzun metrajlı film yarışması düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önderliğinde bu festivali daha da büyüterek, hiç durmadan, yılmadan yolumuza hızla devam edeceğiz. Şehirler ve mekanlar sahip olduğu güzellikleriyle tanınır. Kayseri, kış turizmiyle, insanının sanayi ve ticaretteki başarısıyla, sucuk ve pastırma gibi lezzetleriyle tanınan Orta Anadolu'nun en önemli şehirlerinden birisi. Bu bağlamda, Kayseri Film Festivali, saymış olduğum özelliklere kültür sanatın da eklenmesine katkı sağlamaktadır. Bu festival, misafir etmiş olduğu basın mensupları, yapımcı, yönetmen ve oyuncularla doğrudan tanıtım faaliyeti de yapmaktadır."
Festivale, oyuncu İpek Tuzcuoğlu ve yönetmen Abdullah Oğuz gibi ünlü isimler de katıldı.
Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı "Kapı" adlı filmin gösterimi yapıldı.
Festival kapsamında 30'u yarışma, 13'ü özel gösterim olmak üzere 43 film ücretsiz izlenebilecek. Söyleşi ve panellerin de gerçekleştirileceği festivalde, "Yeşilçam Sohbetleri" adı altında usta oyuncular Yusuf Sezgin ve Suna Yıldızoğlu, sevenleriyle anılarını paylaşacak.
TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve yapımcı Halil Kardaş'ın katılımlarıyla Belkıs Bayrak moderatörlüğünde "Bağımsız Yapımlar İçin Ortak Yapım Süreci" konulu bir panel gerçekleştirilecek. Ayrıca festival boyunca hem Yeşilçam'ın ölümsüz sanatçılarına ait hem de usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e ait fotoğrafların olduğu iki farklı sergi yer alacak.
"Altın Çınar Ödülleri" ise 1 Aralık'ta gerçekleşecek gala gecesinde sahiplerini bulacak.
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