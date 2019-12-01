KAYSERİ (AA) – Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Talas Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "7. Kayseri Film Festivali"ne katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Dağı'ndaki Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen programda, festivalin önemine işaret etti.

Yalçın, sinema sanatına gönül vermiş kişilerin emektar olduklarını ve çok önemli bir işe imza attıklarını söyledi.

Sinemanın hayattan izler taşıdığını belirten Yalçın, festivalde izlediği bazı filmlerde kendi yaşadığı olaylardan kesitler gördüğünü dile getirdi.

Kayseri'nin sinema alanında önemli bir geçmişi olduğunu ifade eden Yalçın, kentte birçok filmin çekildiğini kaydetti.

Festival Direktörü Burçak Evren de 7. Kayseri Film Festivali'nde önemli sanatçıların yer aldığını, Kültür Turizm Bakanlığının da festivale destek verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından festivale katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket takdim edildi.