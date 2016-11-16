7 yılda 338 can kurtardılar

AFAD, felaket öncesi hazırlık ve hasar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve felaket sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının idare ve koordinasyonunu gerçekleştirmek amacı ile çalışmalarına başladı.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde ‘Afete Hazır Türkiye Eğitimi Projesi’ kapsamında verilen ‘Yıkım Bilinci Eğitimi’ ile 7 yılda toplamda 45 bin 643 kişiye eğitim verilmiştir. Tekirdağ AFAD olarak, tatbikat ve eğitimlerle personelimiz müdahalelere hazırlanmış ayla getirilmekte, kurumumuzun sahip olduğu arama ve kurtarma vasıta ve gereçleri çağımızın gereklerine göre modernize edilmekte, vatandaşlara verilen Facia Bilinci Eğitimlerimizle, afetlere dayanıklı toplum meydana getirmek üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz” denildi.

Açıklamada, AFAD ekiplerinin 7 yılda 89 arama ve kurtarma olayına müdahale ettiği ve bu olaylarda 338 kişiyi kurtardığı, 47 kişinin ise cansız olarak durum yerinden çıkarıldığı bildirildi.

Halil Dağ