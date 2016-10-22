7 yıldır erkek berberine tıraş oluyor

Edremit’te yaşamış Pervin Bölükbaşı 7 sene önce kısa bir saç modeli ile yaşama kararı aldı. Oysa hanımefendi kuaförlerinde istediği saç modelini kestiremeyince bir erkek berberinin kesimini denemeye karar verdi. Bu kesimden hoşnut kalan Bölükbaşı 7 yıldır saç kesimlerini erkek berberinde yaptırıyor. Erkek berberinin koltuğunda bir bayan gören müşteriler önce şaşırıyor daha sonra yüzlerinde bir tebessümle tıraş oluyorlar.

7 yıldır erkek berberine dışarı giden Pervin Bölükbaşı “7 yıldır, saçımı kestirdikten sonradan birkaç kere bayan kuaförlerine gittim. Lakin yaptıkları işi beğenmedim. Elbette bunu yapabilecek tek kişinin erkek berberleri olduğunu düşündüm. 7 yıldır aynı berbere geliyorum. Benzer berberde tıraş oluyorum. Ilk zamanlarda buraya geldiğim süre öteki erkek müşteriler acayip karşılıyorlardı. Ama artık onlar bana alıştılar. Natürel ancak kısa saçlı bayanlar erkek berberlerini seçim edebilirler” dedi.

Berber Fevzi Songur “Ablamız birincil geldiğinde birincil her yerde şaşırdık natürel fakat. Lakin sonradan kesimde zorlanır mıyız? dedik. Lakin zorlanmadık. Güzel bir kesim çıkardık. İkinci gelişinde ablamıza daha çok alıştık ve 7 seneden bu yandan ablamızı tıraş etmekten memnunuz.”dedi. Müşterileri ile aile olduklarının altını çizen Songur “Biz müşterilerimiz ile aile gibiyiz. Ablamıza hiçbir tepki gelmedi. Ablamız bizimle sohbet eder. Futbol konuşur. Siyaset konuşur. Tartışır. Ülkenin gündemlerini konuşur. Ablamız da bütün müşterilerimizden hoşnut.”dedi.

Alıcı Saim Gürkan Çetin ise “Ilk ilk önce birazcık öbür gelmişti. Ablamız uzun yıllardır geliyor buraya. Birincil öncelikle bayanların erkek berberinde ne işi var dedik. Daha Sonra baktık ki hiçbir farkımız değil” diye konuştu