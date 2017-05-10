7 yıllık özlemi Haluk Levent’le son buldu

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde ikamet eden 51 yaşındaki Halil Erdem’in hayatı, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla alt üst oldu. Kazadan sonra vücudunun bir kısmı felçli kalan ve yürüyemeyen Erdem, 7 yıldır evden dışarı çıkamıyordu. Durumunun, sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amca’ göre paylaşılmasının arkasında harekete geçen artist Haluk Levent, akülü tekerlekli sandalye göndererek, Halil Erdem’in 7 takvim hasretine nokta koydu.

“7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim”

İHA muhabirine konuşan Halil Erdem (51), 7 yıl aradan sonradan güneşe çıktığını ve gökyüzünü izlediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem, “Sanatkâr Haluk Levent’e ve Vanlı Amca’ya çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim. Güneşlendim ve çay içtim. Fazla mutluyum” dedi.

“Herkese teşekkür ediyoruz”

Halil Erdem’in yeğeni Rahmi Erdem de, amcasının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını açıklama ederek, “Amcam bundan 7 sene önce geçirdiği trafik kazası ardından felç kaldı. sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amca’ durumumuzu sosyal medyada paylaştı. Bunun üstüne olaya duyarsız kalmayan artist Haluk Levent, amcam için akülü sandalye yolladı. Kendisine fazla teşekkür ediyoruz. Amcamız bu sayede güneşe çıkabildi. Gökyüzünü görebildi. Bu anlamda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Olayı yakından peşine düşüp takip eden Memleketim Van Dergisi Imtiyaz Sahibi ve eski haber spiker Yılmaz Tekin ise, ‘Vanlı Amca’ adlı sosyal ağ kullanıcısının kentte fakirlerin ve muhtaçların sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, “Van’ımızın sosyal medya fenomenlerinden ‘Vanlı Amca’, fakir fukaranın yanına yer aldı ve felçli olan amcamızı bularak onun için bir kampanya başlattı. Türkiye’mizin duyarlı sanatçılarından Haluk Levent de bu mağduriyete duyarsız kalmayarak amcamıza akülü tekerlekli sandalye yolladı. Akülü aracın buraya gelmesini karşılayan öncelikle Vanlı Amca’ya, bu duruma duyarsız kalmayan Haluk Levent’e ve akülü aracı buraya gönderen Star Medya Grubundan Murat Sancak’a fazla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Murat Dalgın

