70 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirip avukat oldu
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de yaşayan emekli öğretmen İdris Talih, 70 yaşında, çocukluk hayali avukatlık cübbesini giymenin mutluluğunu yaşıyor.
Zor şartlarda okuyarak öğretmen olan Talih, emekliliğinden sonra sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesini kazandı.
Talih, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimine 65 yaşında başladı. 70 yaşında avukatlık ruhsatı alarak yeni mesleğine adım atan Talih, azmiyle gençlere örnek oluyor.
İdris Talih, AA muhabirine, hukukçu olabilmek için çok çalıştığını, hayallerini gerçeğe dönüştürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Öğretmenlik yaparken de hukuk merakının devam ettiğini anlatan Talih, şöyle konuştu:
"Bu süreçte hukukun üstünlüğünün çok önemli olduğu bilinciyle özellikle Aristo ve Sokrates'e karşı bir ilgim vardı. Çok kitap okuyan bir insandım. Bu ilgimi pratiğe dönüştürmek istedim. Emekli oldum. Hukuk tahsil edelim dedik. 1 yıl gecikmeyle hukuk fakültesini bitirdim. Daha sonra da stajımı yaptım. Avukatlık ruhsatımı almanın gururunu yaşıyorum."
Başarılı olmanın yolunun hayal kurmaktan geçtiğini vurgulayan Talih, hakkaniyetli, vicdanı ön planda tutan bir avukat olmak istediğini dile getirdi.
Talih, şunları kaydetti:
"Bünyan Lisesinde görev yaparken Ankara Hukuk Fakültesini kazandım ancak tek maaşla sıkıntı olduğundan sınavlara gidip gelemedim. 2012'de çalışmayı bırakınca kızım 'Baba bu böyle olmaz, başvurunu yapalım, sen de oku.' dedi. Hoşuma gitti. Okumaya başladım. Bu benim büyük mutluluğum. Çocuklara bırakabileceğim en güzel miras diye düşünüyorum. Çocuklarıma maddi anlamda bir şey bırakmadım ama böyle bir unvan bırakmak, bu cübbeyi bırakmak benim için güzel bir duygu."
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