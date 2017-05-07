70 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun oldu

Mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katılan Hacı Sulak, 1969 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olduğunu belirterek, bununla birlikte Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olduğunu söyledi. 1969 yılında göreve başladığını açıklayan Hacı Sulak, “1970’den itibaren yüksekokullarda ve üniversitede devam ettim. 1976’ya kadar Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsünde ayrıca matematik öğretmeni, ayrıca de farklı alanlara yönlendirilmiş idari görevlerde bulundum. 1976-1978 aralarında Eskişehir Eğitim Enstitü Müdürlüğünü yaptım. Sonra o zamanki adıyla Konya Selçuk Eğitim Enstitüsüne nakil oldum. Çok kısa bir dönem lisede öğretmenlik yaptım. 1980’den itibaren Eğitim Fakültesinin her kademesinde idareci, esas bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği ve son 8 sene de öğrenci işlerinden sorumluluk sahibi dekan yardımcısı olarak çalıştım. 9 Şubat 2014 yılında ise emekli oldum” dedi.

“Özel üniversiteye gitmeyi düşünmedim ve bundan böyle 45 takvim hocalık yeter dedim noktayı koydum”

Iş hayatının oldukça yoğun geçtiğini de dile getiren Hacı Sulak, “Bu yoğunluktan sonra emekliye çıkınca bir meşgale bulmam lazımdı. Özel üniversiteye gitmeyi düşünmedim ve bundan böyle 45 takvim hocalık yeter dedim, noktayı koydum. 1974 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarına girmiştim orayı kazanmıştım. Yoğun iş hayatımızdan nedeniyle oraya devam etme imkanımız olmamıştı. Tam emekli olacağım vakit bu af kanunu denk geldi ve Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım. Son meydana çıkan kanunla birlikte Konya’ya naklettim. Tam öğrenci olarak diğer işle meşgul olmadan devam ediyorum. Halimden memnunum. Ayrıca beni boşluğa düşürmemiş oldu, hem de çok geniş şeyler öğrendim, yeni tecrübeler kazandım” diye konuştu.

“Ben öğrenci statüsünün dışına asla çıkmadım katiyen hocalık rolüne girmedim”

Iş hayatında da öğrencilerle iletişimi iyi olan bir öğretmen olduğunu vurgulayan Hacı Sulak, “Keza ben o kadar zannediyorum, hem de öğrencilerimin kanaati o. İtiraf etmeliyim oysa Hukuk Fakültesi’ne başlarken koskocoman yaş farkı öğrenciler arasında olacağım, acaba diyalog da bir bıkkınlık olur mu diye endişeliydim. 4 yılın sonunda öğrenci arkadaşlarımla çok hoş diyaloglar içerisinde olduk. Ben öğrenci statüsünün dışına asla çıkmadım, katiyen hocalık rolüne girmedim. Öğrenci şapkamı aldım. Arkadaşlarımın anlayışıyla bir diyaloğumuz var. Başlarken hepsinin amcasıydım ama sonunda hepsinin hocasıyım. Hepsini fazla seviyorum. Öğrencilerimizle yardımlaşmamız iyi. Not alışverişlerimiz iyi. Ben memnunum” şeklinde konuştu.

“Eşimin tekrar tekrar bana desteği oldu”

Bu durumu ailesinin mükemmel karşıladığını aktaran Hacı Sulak, “Eşimin defalarca bana desteği oldu. Bu 4 yılda sahiden yoğun çalışmamız gerekiyordu. Hukuk Fakültesi yoğun bir yer. Acilen bu 4 yılda kendi hayatında fedakarlık yaptı. Gezmeye, ziyarete gitmedi. Ziyaretçi kabul etmedi ve bana hizmet etti. Ben de hakkını verdiğimi zannediyorum. Doktoramı da 46 yaşında bitirdim. Onun için hakikaten okumanın yaşı yok. Yaştan dolayı ister istemez akılda tutma birazcık zayıflıyor fakat onu da tecrübeyle kapatıyoruz” dedi.