70 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun oldu

Mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katılan Hacı Sulak, 1969 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olduğunu belirterek, aynı zamanda Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olduğunu söyledi. 1969 yılında göreve başladığını ifade eden Hacı Sulak, “1970’den itibaren yüksekokullarda ve üniversitede devam ettim. 1976’ya değin Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsünde hem matematik öğretmeni, ayrıca de değişik idari görevlerde bulundum. 1976-1978 arasında Eskişehir Eğitim Enstitü Müdürlüğünü yaptım. Sonradan o zamanki adıyla Konya Selçuk Eğitim Enstitüsüne nakil oldum. Fazla kısa bir dönem lisede öğretmenlik yaptım. 1980’den itibaren Eğitim Fakültesinin her kademesinde yönetici, başlıca bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, fakülte idare heyeti üyeliği ve son 8 sene de öğrenci işlerinden sorumlu dekan yardımcısı olarak çalıştım. 9 Şubat 2014 yılında ise emekli oldum” dedi.

“Özel üniversiteye gitmeyi düşünmedim ve bundan böyle 45 yıllık hocalık yeter dedim noktayı koydum”

Iş hayatının epeyce yoğun geçtiğini de dile getiren Hacı Sulak, “Bu yoğunluktan daha sonra emekliye çıkınca bir meşgale bulmam lazımdı. Özel üniversiteye gitmeyi düşünmedim ve bundan böyle 45 yıllık hocalık yeter dedim, noktayı koydum. 1974 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarına girmiştim orayı kazanmıştım. Yoğun meslek hayatımızdan dolayı oraya devam etme imkanımız olmamıştı. Tam emekli olacağım vakit bu af kanunu denk geldi ve Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım. Son çıkan kanunla birlikte Konya’ya naklettim. Bütün öğrenci olarak diğer işle meşgul olmadan devam ediyorum. Halimden memnunum. Keza beni boşluğa düşürmemiş oldu, keza de fazla geniş şeyler öğrendim, yeni tecrübeler kazandım” diye konuştu.

“Ben öğrenci statüsünün dışına katiyen çıkmadım asla hocalık rolüne girmedim”

Iş hayatında da öğrencilerle iletişimi iyi olan bir öğretmen olduğunu vurgulayan Hacı Sulak, “Keza ben o kadar zannediyorum, ayrıca de öğrencilerimin kanaati o. İtiraf etmeliyim ama Hukuk Fakültesi’ne başlarken koskocoman yaş farkı öğrenciler aralarında olacağım, acaba diyalog da bir bıkkınlık olur mu diye endişeliydim. 4 yılın sonunda öğrenci arkadaşlarımla fazla hoş diyaloglar içerisinde olduk. Ben öğrenci statüsünün dışına asla çıkmadım, asla hocalık rolüne girmedim. Öğrenci şapkamı başlıca aldım. Arkadaşlarımın anlayışıyla mükemmel bir diyaloğumuz var. Başlarken hepsinin amcasıydım ama sonunda hepsinin hocasıyım. Hepsini çok seviyorum. Öğrencilerimizle yardımlaşmamız iyi. Anekdot alışverişlerimiz iyi. Ben memnunum” biçiminde konuştu.

“Eşimin defalarca bana desteği oldu”

Bu durumu ailesinin mükemmel karşıladığını aktaran Hacı Sulak, “Eşimin tekrar tekrar bana desteği oldu. Bu 4 yılda aslında yoğun çalışmamız gerekiyordu. Hukuk Fakültesi yoğun bir yer. Derhal bu 4 yılda kendi hayatında fedakarlık yaptı. Gezmeye, ziyarete gitmedi. Ziyaretçi kabul etmedi ve bana hizmet etti. Ben de hakkını verdiğimi zannediyorum. Doktoramı da 46 yaşında bitirdim. Onun için gerçekten okumanın yaşı değil. Yaştan nedeniyle ister istemez aklında kalma birazcık zayıflıyor fakat onu da tecrübeyle kapatıyoruz” dedi.

Barıştırma Gök

