70lik dede gençlere taş çıkarttı

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma aşağıda bulunanların katılımıyla düzenlenen Memleket Türküleri temalı programda, Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Türk Halk Korosu tarafından Yılmaz İçöz sahnesinde verilen konsere, fazla sayıda vatandaş da katıldı. Konserin başlamasıyla salonu hüzün sararken, kimi vatandaşlar da gözyaşlarına dominant olamadı. Salonun hüzne boğulduğunu gören 70’lik Büyükbaba Tuğrul Özkan, herkesi sahneye davet ederek yaklaşık olarak 18’lik bir genç gibi Trakya Yöresine ait oyunlar oynamaya başladı. Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Türk Millet Korosunun konserinde oynayan Özkan’a diğer vatandaşlar ve bakım ve koruma altındaki çocuklar da eşlik etti. Bu sayede hüzne boğulan konser aniden şenlik havasına dönüştü.

Gençler yoruldu o yorgun düşürmek nedir bilmedi

Yorulmak nedir bilmeyen Özkan, Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Türk Ahali Korosu Konserinin sona ermesiyle beraber oyununa son verdi. Yaklaşık bir saat her tarafında yorulmadan oynayan 70’lik dedenin azmi görenleri hayran bıraktı.

“Seneler önce bir kere yaşamıştım ve hiç unutamıyorum”

Programın organizatörlerinden olan ve yetiştirme yurtlarında büyüyen Hüseyin Gülsen, konserle ilgili yaptığı açıklamada, “Tekirdağ ve Çorlu yetiştirme yurtlarında kalan çocukları ağırlamak için bu konseri gerçekleştirdik. O çocuklarımız daha da mutlu yaşasınlar diye gördüğünüz gibi hepimiz eğleniyoruz. Bu çocuklar kimsesiz çocuklardır. Ben de seneler önce bir kere yaşamıştım o da yılbaşına denk gelmişti ve o hatıra hiç unutamıyorum. İnşallah bu ve bu gibi programlar her zaman devam eder. Buradaki çocuklarımızın bir nebze de olsa sevgi hasretliğini eğlenceyle unutturmak biçiminde çırpınıyoruz” diye konuştu.

Halil Dağ