70lik ressam darbe girişimini resmetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki bir kültür merkezinde yağlı badana tabloları çizen artist Osman Timuçin, 15 Temmuz darbe girişimini resmeden bir tablo da çizdi.

1947 yılında Siverek’te doğan artist Osman Timuçin, fotoğraf yapmaya başlangıçta karakalem çalışmalarıyla başladığını açıklama ederek, bugüne değin daima fotoğraf ve sanatla ilgilendiğini kaydetti. Yaptığı yağlı badana tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a armağan etmek istediğini ifade eden 70 yaşındaki ressam Timuçin, “Resim insanın beynini rahatlatır. Ülkemizdeki her olumsuz durum bizi daha çok üzdüğü için bu olayları resmetmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz da bizi içten yaraladı. Ben de bu konuda ne yapabilirim diye düşündüm ve bunu resmetmeye çalıştım. Bu devlete ait yaptığımda her fırçayı elime aldığımda gözyaşlarım aktı” diye konuştu.

Sanatçı Osman Timuçin 15 Temmuz ve Şehitler tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.