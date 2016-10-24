71 yaşındaki doğa yürüyüşçüsünün “Cumhuriyet” yolculuğu

ÇANKIRI (AA) – Doğa yürüyüşçüsü 71 yaşındaki Mustafa Kıray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’e ulaşmak üzere Sinop’tan başladığı yolculuğunu sürdürüyor.

Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’e varmak üzere 5 gün önce Sinop’tan yola çıkan Kıray, dün gece Çankırı’da konakladıktan sonra sabah Ankara’ya doğru yola çıktı. Kıray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı’nı Anıtkabir’de kutlamak istediğini ifade etti.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir Türk vatandaşı olduğunu vurgulayan Kıray, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurarken çok bedeller ödedi. Hala da ödemeye devam ediyoruz. Onun ruhunu şad etmek için Sinop’tan yola başladım Anıtkabir’de son vereceğim.” diye konuştu.

Yürüyüşünü “29 Ekim Cumhuriyet Demokrasi Yürüyüşü” olarak isimlendirdiğini söyleyen Kıray, daha önce de uzun mesafeli yürüyüşler yaptığını anlattı.

Akşama kadar yürüyüp, akşamları mola verdiğini belirten Kıray, “Mola vererek yürüyüşümü sürdürüyorum. Bugünkü yürüyüşüm Çankırı’dan başlıyor. 45-50 kilometre yürüdükten sonra herhangi bir benzinlik veya dinlenme tesisinde yatacağım.” dedi.

Kıray, toplamda 438 kilometre yol katedeceğini söyledi.