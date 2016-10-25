72 DEAŞ ve 15 PYD/PKK hedefine atış yapıldı

TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri kadar, DEAŞ ilk önce edinmek üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğimizi çoğaltmak ve Koalisyon Güçlerine takviye belirlemek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin milletlerarası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.

Mare sektöründe; Karşı Taraf unsurlardan oluşan Özel Devir Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun alev desteği ile Aktarin güneyinde bulunan üç meskûn mahalde (Tuways, Al Gharz ve Tlatinah) büyük ölçüde yoklama sağlandığı belirtilerek bütün teftiş sağlama gayretleri ve mayın / EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 5 Muhalifin şehit olduğu, 28 Muhalifin ise yaralandığı kaydedilerek takviye karşılayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi. Rakip unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yanlamasına 159 meskûn mahalde (yaklaşık 1280 km²) sağlanan denetleme durumunun devam ettiği açıklama edildi.

72 DEAŞ VE 15 PYD/PKK HEDEFİNE ATIŞ

Maksat tespit vasıtaları ile tespit edilen 72 DEAŞ TÖ hedefine ve 15 PYD/PKK hedefine alev yardım vasıtalarıyla (FIRTINA Obüsü) atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensupları zorlama altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar kadar; hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri kadar; Tuways ve Hazwan’da saptama edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 4 hava harekâtı sonucunda, 4 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz ülkü getirildiği, 2 vasıta, 2 yapı ve 1 havanın yıkım edildiği kaydedildi. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgürlük Suriye Ordusu personeli ve sivillere karşın lojistik faaliyetler aralıksız olarak sürdürüldüğü vurgulanarak, “Terör örgütleri kadar kullanılan ve hudut bölgemizde emniyet riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın hasar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda maksimum hassasiyet göstermektedir” ifadesi kullanıldı.