74 yıldır günlük tutuyor

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi Karaağaç köyünde yaşamış ve senelerdir ticaretle uğraşan Abdullah Topçu 74 senedir jurnal tutuyor. 5 çocuk babası Abdullah büyükbaba, 1940’lı yıllarda bir ilgiyle başladığı günlük alıkoyma alışkanlığını 74 yıldır hiç dikkatsizlik etmemiş. Topçu, günlüğüne gündelik yaşamının yanı sıra Türkiye’nin yakın tarihinin kilometre taşlarını da bir bir anekdot almış. Günlükte şehit başvekil Adnan Menderes’in idamından darbelere, Turgut Özal’ın ölümünden günümüze Süleyman Demirel’in ölümüne dek bütün gelişmeler de tek tek yazılı. Yaklaşık Olarak bir yaşam öyküsü kitabını hatırlatan günlüğü tamamen hatıralarını hep taze tuttuğunu belirten Abdullah büyükbaba, 11 kilogramlık günlüğü ile gösterişsiz odasında sayfaları karıştırırken hatıralara dalıp gidiyor.

Jurnal tutmaya ilkokul 5. sınıfta başlamış

Rizeli Abdullah Topçu, ilkokul 5. sınıfta günlük tutmaya başladığını ve bu alışkanlığını ilerleyen yaşlarında daha da yoğunlaştırdığını belirterek gördüğü ve yaşadığı her şeyi günlüğüne yazdığını söyledi. Topçu “Ilk Olarak takvim yapraklarına yazmaya başladım. Ardından defterleri doldurmaya başladım. Birçok yazdığım hatıralar benden istendi ben de verdim, fakat geri gelmeyenler oldu. Türkiye’nin bambaşka vilayetlerine yaptığım gezilerde başımdan geçenleri de günlüğümde kaleme aldım. Yaşadığım ne varsa not tuttum ve ben bundan çok mutlu oldum. Halen daha yazmaya devam ediyorum. 6 bin sayfa yazılmamış dosyam var bunları bir kitap haline getirmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Bayram Ali Sarı

