740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri

KARAMAN (AA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Bugün Türkiye Türkçesi diye dağlar gibi yüce, engin bir dilimiz varsa bunlar için Karamanoğlu Mehmet Bey’e minnet borcumuz var.” dedi.

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde düzenlenen 740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinliklerine katılan Elvan, konuşmasında, sadece Türkiye olarak değil Türk dünyası olarak bugün bu bayramı kutladıklarını belirtti.

Elvan, Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Türkçe konuşulacak” demesinin üzerinden 740 yıl geçtiğini ifade ederek, “Yunus Emre 8 asır önce bu topraklarda yaşamış. Yine Karacaoğlan bu topraklarda yaşamış. Türkiye Türkçesinin temelleri Karaman’da atılmış. Bugün hala Yunus Emre’nin şiirleri sadece Türkiye’de değil, bizim gönül, yürek coğrafyamızda okunuyorsa, Osmanlı coğrafyasındaki tekkelerde hala Yunus ilahileri söyleniyorsa, Türk kültürü Yunus Emre’nin adını taşıyan bir kurum tarafından dünyaya taşınıyorsa bu sizin gücünüzdür.” diye konuştu.

“Sizin konuştuğunuz dil, yeryüzünde hiçbir Türkçe konuşan kalmasa bile yeniden bir millet inşa edebilecek imkanlara sahiptir ve o zenginliğe de sahiptir.” diyen Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“8 asır sonra Karamanoğlu Mehmet Bey’in hassasiyetini taşıyorsak, bugünü bayram bilmişsek, bu yoldan giden Anadolu anneleri türküler yakmışsa, şairlerimiz dünya durdukça duracak şiirler söylemişse, edebiyatçılarımız büyük eserler kaleme almışsa, bugün Türkiye Türkçesi diye dağlar gibi yüce, engin bir dilimiz varsa bunlar için Karamanoğlu Mehmet Bey’e minnet borcumuz var.”

– “Türkçenin, Türk dünyasının nabzı burada atıyor”

Elvan, Karaman’da sadece Karamanoğlu Mehmet Bey’in, Yunus Emre’nin torunlarının Türkçe konuşmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Yağmur, güneş konuşur, rüzgar Türkçe eser, çiçekler Türkçe açar. Gökyüzünde, yeryüzünde Türkçe aydınlanır. Ermenek, Karaman böyle bir yerdir. Bu coğrafya Türkiye’nin de Türkçenin de teminatıdır. Türkçenin, Türk dünyasının nabzı burada atıyor. Bu nabızda asla ritm bozukluğu olmaz. Üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça kıyamete kadar bu nabız durmaz. Türkiye kuzeyde Sibirya içlerine, batıda Avrupa kıyılarına, doğuda doğu Türkistan’a, güneyde Afrika içlerine kadar Türkçe’nin kelimelerinden köprüler kuran, gönül köprüleri kuran bir ülkedir. Doğan ay, güneş, yıldız, hilal oralarda hala bizim türkülerimizi söylüyor. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey’in nidasının anlamı budur. Buyruğunun anlamı budur, bilgeliğinin anlamı budur.”

Konuşmaların ardından Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanı okundu, güreş müsabakaları yapıldı.