76’lık Youtuber Saniye anne
İzmir Buca’da yaşayan Manisalı Saniye Karataş (76), bundan 3 yıl önce yemek yaparken oğlunun eski bir cep telefonu ile kendisini çektiğini fark edince itiraz edip mutfaktan kaçtı. Oğlu, elinde cep telefonuyla her mutfağa girişinde başka bir noktaya saklanan Saniye anne, bugün binlerce takipçili bir Youtuber. Bir süre sonra pes edip oğlunun kendisini çekmesini kabul eden Saniye Karataş, her gün “Saniye Anne Yemekleri” adlı Youtube kanalında yemek tariflerini paylaşıyor. Güleryüzü ve Ege şivesiyle anlattığı yemeklerin zenginliğiyle kısa sürede fenomen olan Saniye anne, internet kullanmadığını ve ‘Youtuber’ kelimesini bilmediğini belirtse de kanalında her gün yemek tarifi videosu paylaşmaktan geri durmuyor. Öyle ki, sabahın erken saatlerinde menülerini hazırlayıp oğlunun uyumasına izin vermiyor.
“Şimdi de ben çekim yapmadan duramıyorum”
Yaşadığı süreç için “Rüya gibi” diyen Saniye anne, Youtuber’lık serüvenini şu sözlerle anlattı:
“Bir gün mutfakta balık kızartıyordum. Oğlum elinde yamuk bir telefonla beni çekmeye başlayınca beni çekmesin diye banyoya kaçtım. Başka bir gün yine beni çekmeye çalıştı. Yine çektirmedim ve kaçtım. Bir kez de salça yaparken mutfağa gelip yine beni çekmeye çalıştı. ‘Mutfağa ben zor sığıyorum, senin burada ne işin var’ dedim ve balkona kaçtım. En sonunda ‘artık pes, çek çekebildiğin kadar’ dedim. Ondan sonra başladık. Şimdi de ben çekim yapmadan duramıyorum. İlla kendimi çektireceğim. Bu sefer ben ona rahat vermiyorum. Her sabah erkenden menülerimi hazırlayıp oğlumu erkenden kaldırıyorum ve çekim yapıyoruz.”
“Ben söylüyorum, oğlum yorumlara cevap yazıyor”
İlk zamanlar çekilen videoların internet ortamında paylaşılacağını bilmediğini vurgulayan Saniye anne, “Bu videoların internete koyulacağını kesinlikle bilmiyordum. Buralara kadar geleceğimiz aklımın ucundan geçmezdi. Ben internet kullanmıyorum ama izleyicilere yorum atacağım zaman ben söylüyorum, oğlum yazıyor. Seyircilerim beni her zaman desteklerler. Hep dua ederler. Yorumlardan çok mutlu oluyorum” dedi.
“Yemek yapmayı bilmeyenler ve öğrenciler için yapıyorum”
Yemek yapmayı kendi kendine öğrendiğini, hangi yemeğin yanına neyin yakıştığını çok iyi bildiğini söyleyen Saniye anne, hazır yemeğe karşı olduğunu belirtti. Yemeklerini, yemek yapmasını bilmeyenler ve özellikle de öğrenciler için yaptığını ifade eden Saniye anne, “İzleyicilerime bütçelerine göre sağlıklı yemek yapmayı gösteriyorum. Bu yemekleri izleyicilerim için yapıyorum. Yemek yapmayı bilmeyenlerin, öğrencilerin öğrenmesi için yapıyorum” diye konuştu.
“Youtuber kelimesini ilk kez duyuyorum”
Yemek yaptığında çok mutlu olduğunu dile getiren Saniye anne, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yemek yapmak benim için bambaşka bir şey. Yemek yapınca mutlu oluyorum. Bypass ameliyatı olmadan önce dirilemiyordum ama ameliyattan sonra ‘Bundan sonra ayakta olacağım, çalışacağım’ dedim. Bana mesleğimi sorsanız ‘Bol bol yemek yapmak’ derim. Youtube’a bol bol yemek yapıyorum. Çok takipçim var ama Youtuber kelimesini ilk kez duyuyorum. Youtuber’mışım haberim yok.”
“Youtube’u bilmezken Youtuber oldu”
Annesinin Youtube’u bilmezken Youtuber olduğunu belirten 43 yaşındaki oğlu Süleyman Karataş ise şunları söyledi:
“Bizim seyircimizle aramızda özel bir bağ var. Kanalı ziyaret edenler hiç kötü yorum atmazlar, annemi çok severler ve annem de yorumlarına elinden geldiğince cevap verir.”
“65 metrekare biz evimiz, küçük bir mutfağımız var”
Bu güzel olayın aslında bir hüzünle başladığını ifade eden Süleyman Karataş, “Annem bypass ameliyatı olduğunda durumu çok iyi değildi. Morali de yüksek değildi. Annemi en çok mutlu eden şeyin yemek yapmak olduğunu bildiğim için bu yemekleri Youtube’da yayınlayıp gelen yorumlardan annemin mutlu olmasını istedim. Bu kadar çok takipçiyi tabii ki beklemiyordum. Büyük yemek kanallarına gıpta ile bakarken şimdi onlarla ortak yayınlar yapıyoruz. Biz mütevazı bir kanalız. 65 metrekare biz evimiz, küçük bir mutfağımız var. Annem yemek yapıyor, ben onu çekip sonra montajını yapıyorum” dedi.
Binin üzerinde tarif
Videoları ilk zamanlar eski bir cep telefonu ile çektiğini dile getiren Süleyman Karataş, “Bu hikayeye başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Elimde eski bir cep telefonu vardı ve annemi onla çekiyordum. Aboneler çoğalınca imkanlarımız dahilinde bir kamera aldık. Şu an görüntülerimiz daha kaliteli. Eski cep telefonu görüntülerini de ‘Saniye Anne Nostalji’ isimli kanalda topladık. Orada 300, şimdiki kanalda 800 tarif var. Bir o kadar da depoda tarif var” diye konuştu.
İşaret diliyle yemek tarifi
Karataş, annesinin tariflerinin işaret dili ile anlatıldığı bir kanal daha açtıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Annemi çok seviyorum. Her şeyimi ona adadım. O mutlu olduğu sürece bu işe devam edeceğim. Onun yönetmeni benim. ‘İş başka arkadaşlık başka’ derler ya bazen bizim de restleştiğimiz oluyor.”
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