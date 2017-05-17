77’lik usta yaptığı kürekleri dünyaya ihraç ediyor

Halil Akat, Eyyübiye ilçesinde kentin eskimeyen kültürünü yansıtan sıcacık bir sokakta yer alan 30 metrekarelik atölyede, 77 yaşına karşın mesleğini icra ediyor. Kürek imalatı mesleğine annesinin kendisini 7 yaşında bir ustanın yanına çırak olarak yerleştirmesi ile başladığını anlatan Akat, çıraklıktan başladığı kürek yapımı konusunda 14 yaşında ise kendi meslek yerini açtığını açıklama etti. Halil Akat, şimdilerde imalatını yaptığı kürekleri, Almanya, Fransa, Çin ilk olarak edinmek üzere dünyaya ihraç ediyor. Fırında hamurun köz ile buluşmasını karşılayan küreklerin ise gürgen ağacından yapıldığını söyleyen Akat, ağacın Sibirya’dan geldiğini belirterek atölyede işlemesini gerçekleştiriyor.

7 yaşında çırak olarak başladı

7 yaşında çırak olarak işe başlayan ve halen mesleğine sürekli fırın küreği imalatçısı Halil Akat, “70 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yaşımda çırak olarak başladım. Çıraklıktan yetiştikten daha sonra işyeri açtım. Halen bu işimi fazla şükür yapıyorum. Bu ekmek küreklerini gürgen ağacından yapıyorum. Gürgen ağacı olmazsa fırında eğilir. Bu ağacın dalları Sibirya’dan gelir, Bursa’nın İnegöl ilçesinde biçildikten sonradan iki santim kalınlığında bana gelir. Ben de burada işlemesini gerçekleştiriyorum. Küreği zımparalıyorum, tutkallıyorum, macunluyorum ardındaki saplarına da saplarına zımpara ve macunlama yapıyorum. Yurtiçi ve yurtdışına ihracat yapıyorum, Kuzey Irak, Almanya, Kıbrıs, Çin Japonya gibi ülkelere ve yurtiçinde de 81 ile satış yapıyorum” dedi.

“Eti senin kemiği benim, vur öğret, oğlumu yetiştir”

İşe başlangıç anını anlatan Halil Akat, “Ben 7 yaşında iken annem beni bir ustanın yanında çırak olarak yerleştirdi. Annem beni ustaya teslim ederken al dedi ustaya, ‘eti senin kemiği benim, vur öğret, oğlumu yetiştir’ dedi. O bugün bugündür, çalıştım işi öğrendim. Kendime bir dükkan açtım ve halen mesleğime devam ediyorum. Çok şükür çalışıyoruz” biçiminde konuştu.

“Eskiden bir güven vardı insanlar aralarında”

Geçmişte insanlar aralarında güven ortamının olduğunu dile getiren Akat, “O günler bir başkaydı, şimdi çırak yetiştiremiyorsun, kimse yapmakta istemiyor. Şimdiki gençler televizyondan ve internet başından kalkamıyor. Gece televizyona geç saatlere baktığı için işe de geç geliyor. veya hiç gelmiyor. Biz vaktiyle sabah 07.00’de iş başı yapardık akşam da 07.00’de işten çıkardık. Bir Zamanlar bir güven duygusu vardı ahali arasında. Ahali arasındaki güven altın gibiydi. Acilen ahali aralarında güvende kalmamış. Biri diğerini nasıl çarpabilirim, cebindeki parasını nasıl alabilirim, derdine düşmüş” ifadelerini kullandı.

“Gençlere tavsiyem helal çalışsınlar”

Gençlere helal gelir sağlamaları konusunda uyarılarda yer alan Akat, “Gençlere tavsiyem helal çalışsınlar, helal para yesinler. Alınlarının terlerini silip para kazansınlar, beleş para ve haram para yemesinler. Haramdan bir şey çıkmaz ve sonu da yoktur” dedi.

