78 yaşındaki Mukkades teyzenin bayrak sevgisi

78 yaşındaki Mukaddes Çıra Kokeralp, Cumhuriyet Bayramı’nın 93’üncü sene dönümünde tüm programlara katılarak Atatürk sevgisini gösteriyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 93’üncü sene dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde yapılan basın açıklamasına katılan Kokeralp, Atatürk Anıtı’nda yapılan törende de yine en önde yerini aldı. Halen eşiyle birlikte adeta Atatürk müzesine dönüştürdüğü evinde yaşamış Kokeralp, Atatürk sevgisinin kendisine ailesinden kaldığını söyledi. Kokeralp, “Bu bayrakların yazılarını kendim hazırlıyorum. Bayrakların etrafındaki dantelleri kendim dikiyorum. Her şeyini kendim yaparım. Evimde de aynı böyle bir hava var. Müzede bile o kadar eser, kitap yoktur. Bendeki Atatürk sevgisi doğuştan geliyor. Babamız bizi öyle yetiştirdi” biçiminde konuştu.

Annesinin Atatürk’ün memleketi Selanik’ten 9 yaşında Edirne’ye geldiğini anlatan Kokeralp, “Benim annem 9 yaşında Selanik’deri gelmiş. Rahmetli Zübeyde Hanım’ın evi ile annemlerin evinin aralarında bir ev varmış. Zübeyde Hanım’a komşu anne derlermiş. Makbule Bayan da annemin arkadaşıymış. Babasına da dayı diyorlarmış. Bu sevgi bize anne babamızdan kalma. Atatürk’ü dünya seviyor, yalnızca Türkler değil. Atatürk ve Türkiye sevgim hiçbir zaman azalmayacak. Ben bayrağımı hiçbir zaman yere indirmem, bayrağım için canımı feda ederim. Atatürk’ü yaşatacak olan gençlerimizdir. şu anda gençler savaşıyor. ‘Ne mutlu Türküm diyene’. Gençlerimiz Atatürk’ün izinden kopmamalı. Ben Edirneliyim lakin tüm dünya beni Atatürk sevgimden dolayı tanıyor” ifadelerini kullandı.

Tamer Yavuz

