7’ncı Ordu Günleri yarın Yenikapı’da başlıyor
7’ncı Ordu Günleri, 12-15 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Etkinlikte dev fındık maketi, mor-beyaz bir Vosvos ve OFF-Road Jip yarışlarını temsilen bir OFF-Road aracın da bulunacağı bildirilirken, 14 Ekim’de etkinlik dahilinde düzenlenen yemek yemek yarışmasında Ordulu 20 dernekten kadınların katılacağı Ordunun yöresel yemekleri uzman jüri üyeleri tarafından tadılacak. Dereceye giren kadınlara ödüller verileceği belirtildi. Ayrıca, ‘Fatma Çakır İle Mutfakta Hayat’ programı ile yayınlanacak.
Rekor denemesi yapılacak
Yapılan açıklamada, etkinlikleri dahilinde binlerce kişinin katılımı ile ‘Ordu Karşılaması Rekor Denemesi’ olacak. Ordu’dan ve İstanbul’dan özel olarak alana gelecek olan 100 kişilik Ordu’nun yöresel kıyafetlerini giymiş profesyonel ırk oyunları ekibi, eğitmenler, müzik ekibi ve baş koreograf koordinasyonu eşliğinde gönüllü binlerce kişinin katılımı ile rekor denemesi gerçekleştirilecek. Kültür Bakanlığı’nın desteklediği; Ordu Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) meslek birliği ile gerçekleşecek denemede, Guinnes Rekorları Türkiye temsilcileri gözetiminde bir dizi ölçümlemeler ve evraklar yapılacağı, gerekli kriterlerin sağlanması durumunda Gunnies Rekorları’na başvuruda bulunacağı belirtildi.
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