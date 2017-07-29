8 bin fidan dikti, “15 Temmuz Şehitler Ormanı” adını verdi

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde yaşayan 80 yaşındaki İsmet Yavuz, 8 bin fidan diktiği ağaçlık alana “15 Temmuz Şehitler Ormanı” adını verdi.

Yavuz, ilçeye bağlı Saraycık Köyü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar Hollanda’da işçi olarak çalıştıktan sonra birkaç yıl önce memleketi Seydişehir’e döndüğünü söyledi.

Çocukluğundan beri içinde bir doğa aşkı olduğunu belirten Yavuz şöyle konuştu:

“Eşime ait olan tarlayı, orman ağaçlarını diktikten sonra hazineye ait olan bölgeyi de içine katarak ağaç dikmeye başladım.

Bu bölgeye çam, sedir, mavi selvi ağaçları diktim. Yaptığım ağaçlandırma çalışmalarının bana hiç bir gelir getirmediği gibi bütün masrafları cebimden para harcayarak yaptım.

Bu ormanlık alana bir isim vereyim diye düşünürken, ülkemizde geçen yıl yaşanan FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbesinde şehit olan kardeşlerimin kahramanlıkları beni çok etkiledi. Onların ismini yaşatmak için de buraya 15 Temmuz Şehitler Ormanı adını koydum.”